Nach 18 Jahren: Projekt ewigkite.de beendet

Mit Flugdrachen, Hüpfburg und einer aufblasbaren Kirche brachte ewigkite.de den Glauben zu den Menschen. Jetzt hat der BEFG das missionarische Freizeitprojekt beendet.

Am letzten Augustwochenende hat der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) seine Initiative ewigkite,de mit einem Dankgottesdienst beendet. Seit dem Start vor 18 Jahren war das Team nach eigenen Angaben auf mehr als 110 Drachenfesten unterwegs, vor allem in Nordendeutschland. Mit Flugdrachen, einer aufblasbaren Kirche und einer Kirchenhüpfburg setzte ewigkite.de darauf, Menschen in ihrer Freizeit zu begegnen und mit ihnen über den Glauben und Gott ins Gespräch zu kommen.

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Initiator Pastor Carsten Hokema ist dankbar für die Begegnungen, die entstanden sind. Für manche Menschen sei ewigkite.de zu „ihrer Kirche“ geworden, sagte er.

2008 hatte der Missionspreis des Vereins „Andere Zeiten“ den Start des Projekts ermöglicht. Durch Sponsoren und Spenden konnte die Arbeit weiter finanziert werden. In den vergangenen Jahren gab es jedoch immer weniger Mitarbeitende für die Einsätze, sodass entschieden wurde, das Projekt nach 18 Jahren zu beenden. Die dazugehörige Webseite soll zum Jahresende abgeschaltet werden, heißt es.

Bestehen bleibt dagegen das Projekt ewigkitesurfen.de, das sich an kitesurfende Sportlerinnen und Sportler richtet. Es ist an die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers angebunden.

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