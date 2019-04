Als Schauspielerin ist Madeline Carroll schon in den verschiedensten Filmen und Serien zu sehen gewesen. Unter anderem hatte sie in „Lost“, „Grey’s Anatomy“, „Navy CIS“ und „Criminal Minds“ Gastauftritte. Doch wie Livenet.ch berichtet, kennt die 23-jährige Schauspielerin auch die Schattenseiten der Branche.

Immer wieder wurden Carroll Rollen mit Nacktszenen angeboten. Die konnte sie aber nicht mir ihrem christlichen Glauben übereinbringen und lehnte ab. Sehr zum Ärger ihres Agenten. Auch eine Rolle als Superheldin hatte sie abgelehnt: „Ich wusste, dass Gott nicht wollte, dass ich das tue.“

Sie bat Gott, ihr Rollen aufzuzeigen, die ihn ehren. Und tatsächlich bekam sie am nächsten Tag das Angebot, bei „God bless the Broken Road“ mitzuspielen. Auch im christlichen Kinofilm „I can only imagine“ ist sie zu sehen. „Es ist Zeit für Hollywood, aufzuwachen“, sagt sie: „Es gibt Menschen da draußen, die etwas zu Seiner Ehre tun wollen.“

