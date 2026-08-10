„Wisdom’s Call“: Über 3300 Besucher bei TeenStreet

Zum 34. Mal trafen sich Teenager und Erwachsene aus ganz Europa, den USA und Südkorea zum OM-Event TeenStreet. Gemeinsam erlebten sie eine Reise durch die biblischen Sprüche, sowie unterschiedliche Freizeitmöglichkeiten.

Vom 1. bis 8. August versammelten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher, um auf dem Messegelände in Offenburg mehr über „Paths – Wisdom’s call“ (Pfade – der Ruf der Weisheit) zu lernen. Dabei begaben sich die Teenager auf eine Reise durch das biblische Buch der Sprüche, und entdeckten nicht nur Gottes Weisheit, sondern lernten auch, wie diese Weisheit gelebt und sichtbar gemacht wird, heißt es in einer Pressemitteilung von Operation Mobilisation (OM) Deutschland.

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„In dieser Woche haben Teenager lebensverändernde Entscheidungen getroffen, die die Gesellschaft über die nächsten Jahrzehnte prägen werden“, blickt Matzi Vögelin, Direktor von TeenStreet Europa, auf das Event zurück. „Ihr Glaube ist in dieser Woche sichtbar gewachsen und ist fester geworden.“

Besonderen Wert legte Teensstreet auf Kleingruppenarbeit. „Das ist die Zeit, in der die Teens tief in die Bibel eintauchen, Fragen stellen können und ihre Anliegen gemeinsam vor Gott bringen.“, erklärte Lea Brooksiek, verantwortliche OM-Mitarbeiterin für alle Deutschen bei TeenStreet.

Workshops, Sport und Eis

In den Hauptveranstaltungen widmeten sich die Veranstalter dem Überthema „Paths“ (Pfade). Dabei nutze das Team mehrere Impulse, Videoclips und Spiele, kreative Anbetungsmöglichkeiten in Kunst und Tanz, Zeit der Stille oder Kleingruppenarbeit. Die Stimmung war ausgelassen und locker, viele der Teilnehmenden kühlten sich aufgrund der hohen Temperaturen im nahegelegenen Gifizsee ab. Das „TeenStreet Village“ lud zu vielfältigen Sportangeboten, Eisständen, Cocktailbars (alkoholfrei) und Workshops ein.

Neben der Entspannung erreichten die Teilnehmenden Höchstleistungen: Bei Einsätzen in Offenburg, Kehl und Straßburg gaben die Teenager ihren Glauben auf kreative Weise weiter, beim Sponsorenlauf rannten Jugendliche und Erwachsene zum Teil in bunten Verkleidungen für Hilfsprojekte in Somalien und Portugal. Sie sammelten dabei über 62.000 Euro.

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Das nächste TeenStreet findet vom 31. Juli – 7. August 2027 in Offenburg statt.

Operation Mobilisation (OM) besteht aus 4500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus über 130 Nationen. Diese betreiben unter anderem die Missionsschiffe Logos Hope und Doulos Hope OM Deutschland (Operation Mobilisation e. V.) ist der deutsche Zweig des internationalen Hilfs- und Missionswerks mit Sitz in Mosbach/Baden.

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