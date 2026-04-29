Stuttgart erwartet Rekordandrang beim Gospelkirchentag

Mehr als 5.000 Stimmen und Chöre aus aller Welt: Stuttgart wird am ersten Maiwochenende zur Gospelmetropole Europas.

Beim 12. Internationalen Gospelkirchentag vom 1. bis 3. Mai kommen in Stuttgart über 200 Chöre aus 23 Ländern zusammen. Zehntausende Besucher werden erwartet. Ausschlaggebend für den Standort sei die lebendige Chorszene in Stuttgart gewesen, sagte Festivalleiter Martin Bartelworth (Creative Kirche Witten) dem Evangelischen Pressedienst (epd). Mit Initiativen wie Gospel im Osten verfüge die Stadt bereits unabhängig vom Festival über den größten regelmäßigen Gospelchor in Deutschland. Zudem habe es erfolgreiche Großprojekte mit der württembergischen Landeskirche gegeben, zuletzt das Chormusical «Bethlehem» mit 1.500 Mitwirkenden in der ausverkauften Porsche-Arena.

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Gospelmusik spreche viele Menschen unabhängig von ihrem religiösen Hintergrund an, sagte Bartelworth. Sie verbinde eingängige Melodien, Rhythmus und eine „unmittelbar spürbare positive Botschaft von Hoffnung und Gemeinschaft“. Für Stuttgart erhoffen sich die Veranstalter neue Impulse für die Chorarbeit – auch wenn sich Erwartungen an eine stärkere finanzielle Unterstützung durch die Stadt nicht erfüllt hätten.

Das komplette Festivalprogramm ist online einsehbar. Neben Konzerten gibt es über 40 verschiedene Workshops. Am Sonntagmittag bildet ein öffentlicher Gottesdienst in der Porsche-Arena den feierlichen Abschluss des Wochenendes.

Seit 2002 findet der Gospelkirchentag alle zwei Jahre in wechselnden Städten statt. Initiator ist die Creative Kirche, Witten.

Trailer zum Gospelkirchentag 2026:

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