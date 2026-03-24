Großbritannien startet Chartliste für christliche Musik

Gospelmusik wird in Großbritannien immer beliebter. Deshalb hat die britische Charts-Agentur eine offizielle Singles-Hitliste für christliche Lieder gestartet.

- Werbung -

Laut Spotify sind die Streamingzahlen für Gospelmusik in Großbritannien seit 2020 um 119 Prozent gestiegen, berichtet das britische Nachrichtenportal BBC. Obwohl christliche Musik immer beliebter wird, wurde sie lange nicht offiziell anerkannt – das hat sich nun geändert.

Seit Anfang März gibt es in Großbritannien die „Official UK Christian & Gospel Singles Chart“. Darin werden wöchentlich die beliebtesten Lieder von christlichen Künstlerinnen und Künstlern aus Großbritannien vorgestellt.

Die Singer-Songwriter begrüßen den Start der neuen Hitliste, heißt es. „Es ist immer gut, wenn christliche Künstler eine Plattform außerhalb der Kirche bekommen“, sagt die Sängerin Chantelle Rutendo. So könne man mehr Menschen erreichen. Die Chartliste erkenne Gospelmusik als „echtes Genre“ an. Für die Künstlerin Laura Ethio sei christliche Musik „heilsam, es ist eine Chance, Heilung, Hoffnung, Glaube, Ermutigung … zu empfangen“.

Laut der offiziellen britischen Charts-Agentur sei es „längst überfällig“, diese „lebendige und einflussreiche Branche der britischen Musikindustrie“ zu würdigen. Die Nachfrage nach Gospelmusik sei in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen. Der britische Markt für christliche Alben sei seit 2015 um 64 Prozent gewachsen. Erstmals waren es mehr als 500.000 Verkäufe und Streams, berichtet BBC.

Auf dieser Seite befindet sich die aktuelle „Official UK Christian & Gospel Singles Chart“.