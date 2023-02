Save and Sound: Worship No.2

- Werbung -

„Gemacht für diese Zeit. […] Geformt von deiner Hand. Geboren für diesen Kampf.“ – den schönen Klang dieser Liedzeile habe ich immer noch im Ohr. „Gemacht für diese Zeit“ heißt einer der insgesamt fünf Lobpreissongs, die in einer Worshipserie erschienen sind. „Worship No. 2“ bietet 21 Minuten Anbetung, um in Gottes Gegenwart einzutauchen.

Die Liedtexte haben meinen Glauben vertieft und mich zum Stillwerden, Hinhören und Nachdenken eingeladen. Auf dem Album gibt es sowohl ruhigere Lobpreissongs als auch Tracks, bei denen man mittanzen und Jesus feiern will.

Das Musiklabel Save and Sound möchte Künstlern ein Zuhause bieten und ihnen ermöglichen, christliche Popsongs zu produzieren, aber auch welche neu zu vertonen, die dem einen oder anderen schon bekannt vorkommen dürften. Bei „Worship No. 2“ hört man spannende Newcomer wie Elijah Appel, Markus Fackler oder Amy Jakucs.

Für Fans von:

reingehört_Kezia Weber