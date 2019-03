Alive Worship: Vollkommene Liebe

Von Susanne Süslack, jesus.de

Was du wissen solltest:

Dies ist das zweite Album der Band, die 2016 aus der Lobpreisarbeit der freikirchlichen Pfingstgemeinde Alive Church hervorgegangen ist. Von ihrer Heimat Karlsruhe aus treten sie auf Veranstaltungen im gesamten deutschsprachigen Raum auf. Die Band setzt sich aktuell aus neun Musikern und Sängern zusammen und spielt hauptsächlich selbstkomponierte Lieder oder deutsche Interpretationen von internationalen Künstlern.

Wie es sich anhört:

Der Einfluss von EDM ist unbestreitbar: Einige Hooks erinnern stark an David Guetta und Calvin Harris. Und so ist es auch gewollt. Moderner Lobpreis orientiert sich am Mainstream.

Dieser Lobpreis ist tanzbar, die Texte eingängig. Die ruhigen Stücke des Albums arbeiten mit dichter Atmosphäre, wie sie auch im Soaking Worship (also Musik ohne Text, die mit ihren ruhigen aber dichten atmosphärischen Klängen die Konzentration aufs Gebet erhöhen soll) bekannt ist. Obwohl die Band aus neun Musikern und Sängern besteht, ist doch der vorherrschende Sound von Synthesizern erzeugt. Wer das erste Album der Alive Worship Band kennt, wird einen deutlichen Unterschied in der Produktion hören. Hier wurde mehr Aufwand und Sorgfalt in jeden einzelnen Song gesteckt. Und das hat dem Sound der Band sehr gut getan.

Geistliche Inhalte:

Die Covergestaltung, so ungewöhnlich sie auf den ersten Blick ist, fasst wunderbar die geistliche Botschaft des Albums zusammen. Das Cover zeigt Jesus. Links in seiner zerschundenen Opferlamm-Gestalt mit der Dornenkrone auf dem Kopf und rechts in seiner königlich gekrönten Gestalt. Diese beiden Erscheinungsbilder Jesu sind in jedem einzelnen Song zu hören. Es geht immer gleichzeitig um den für die Sünden der Welt gekreuzigten und den gekrönten auferstandenen König der Welt.

Bestes Lied:

Der Titel, der dem Album auch seinen Namen gibt, Vollkommene Liebe, sticht besonders durch seinen ehrlichen, einfachen Text hervor. Ein staunendes Bekenntnis zu der Liebe, die alles verändert hat. Aber auch Näher an dein Herz hat mich berührt durch seine zurückgenommene Klarheit.

Für Fans von:

Elevation Worship, Hillsong, Hillsong Young and Free, EDM

