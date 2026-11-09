Kritik am Ukraine-Krieg: Drei Jahre Haft für Priester aus Belarus

Weil er zum Frieden aufrief und den Ukraine-Krieg verurteilte, landet ein katholischer Priester im Gefängnis. Menschenrechtler sprechen von politischer Verfolgung.

Ein katholischer Priester in Belarus ist zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der 66-jährige Anatoly Parakhnevich wurde nach einem nicht öffentlichen Prozess im vergangenen Monat wegen „Beleidigung der Behörden“ und „Extremismus“ schuldig gesprochen, wie Premier Christian News berichtet. Parakhnevich bestreitet die Vorwürfe und will in Berufung gehen.

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Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Viasna sprach der Priester sich offen gegen Russlands Krieg in der Ukraine aus und verurteilte die Rolle Belarus’ bei der Invasion. Zudem organisierte er Hilfe für Ukrainer und rief zu Frieden und Umkehr auf. In einer Predigt zu dem Konflikt fragte er seine Gemeinde: „Wird unser eigenes Gewissen uns jemals vergeben?“

Sehr beliebter Priester

Viasna stuft ihn als politischen Gefangenen ein. Parakhnevich ist seit seiner Festnahme im März in Haft. Berichten zufolge erlitt er im Gefängnis einen Herzinfarkt. Viasna-Anwalt Pavel Sapelka sagte, die Behörden gingen gezielt gegen Menschen vor, die die öffentliche Meinung beeinflussen: „Die Behörden verfolgen, bedrohen und verängstigen aggressiv diejenigen, die die öffentliche Meinung im Land prägen, und Parakhnevich ist ein sehr beliebter Priester, dessen Predigten Tausende Belarussen gehört haben.“

Die belarussische Oppositionsführerin Sviatlana Tsikhanouskaya, die im Exil lebt, bezeichnete das Urteil als „herzzerreißend“ und „politisch motiviert“. Open Doors, das weltweit die Verfolgung von Christen beobachtet, dokumentiert eine zunehmende staatliche Überwachung religiöser Organisationen in Belarus. Außerdem gebe es Einschränkungen für Christen, ihre Ansichten öffentlich zu äußern. Laut Viasna sitzen derzeit 884 politische Gefangene in Belarus ein.