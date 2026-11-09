Bekennende Katholikin Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden

Die CSU-Politikerin Ilse Aigner ist als gemeinsame Kandidatin von Union und SPD für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier vorgesehen. Mit ihr würde nicht nur erstmals eine Frau das höchste Staatsamt übernehmen, sondern eine Politikerin, die ihren christlichen Glauben offen zur Sprache bringt.

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) soll nächste Bundespräsidentin werden. Nach übereinstimmenden Medienberichten am Sonntag hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf Aigner festgelegt. Die Nominierung soll in den Gremien der CDU und anschließend öffentlich erfolgen. Die SPD hat ihre Unterstützung signalisiert. Die Wahl in der Bundesversammlung ist für den 30. Januar 2027 angesetzt.

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Bisher haben ausschließlich Männer das Amt des Staatsoberhaupts innegehabt. Aigner wäre zudem die erste CSU-Politikerin an der Staatsspitze und die erste Person im Amt, die nie verheiratet war. Die 61-Jährige ist seit 2018 Präsidentin des Bayerischen Landtags.

Im christlichen Glauben verwurzelt

Aigner wuchs im katholischen Glauben auf und hat ihre christliche Prägung stets offen bekannt. In einer Kanzelrede im bayerischen Landtag, bezeichnete sie sich ausdrücklich als „bekennende Christin“. Auch in Interviews spricht sie offen über ihre Überzeugungen. Sie sagte einmal, der Glaube nehme ihr die Angst vor dem Tod. Sie glaube, dass die Seele weiterexistiert.

Gegenüber dem evangelischen Sonntagsblatt sagte Aigner: „Für mich ist der Glaube ein unverzichtbarer Bestandteil meines Lebens und gibt mir auch Kraft für die politische Tätigkeit.“

Reformforderungen an die Kirche

Aigner verbindet ihre Verbundenheit mit der katholischen Kirche mit deutlicher Kritik. Sie wünscht sich Reformen, etwa die Abschaffung des Pflichtzölibats für Priester. Außerdem spricht sie sich dafür aus, dass Frauen in der Kirche Weiheämter übernehmen können. Ihr Argument: Frauen seien im Pfarrgemeinderat, bei Firm- und Kommunionhelfern sowie im karitativen Bereich schon heute unverzichtbar, deshalb sei es „an der Zeit, dass die Frauen in Funktionen sind in der Kirche“.

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Aigner versteht sich nach eigenen Worten als „Freundin der Ökumene“, bleibe aber „fest im katholischen Glauben verwurzelt“. 2018 widersprach sie dem damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer, der gesagt hatte, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Der evangelisch-lutherische Landesbischof Christian Kopp lobte Aigner nach Angaben der Medien dafür, dass sie den Respekt vor dem Leben in der täglichen Nächstenliebe zeige.

Der Bundespräsident beziehungsweise die Bundespräsidentin ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland und hat vor allem repräsentative und notarielle Aufgaben. Die Person vertritt Deutschland im In- und Ausland, empfängt und entsendet Botschafterinnen und Botschafter und schließt im Namen des Bundes völkerrechtliche Verträge ab. Im Inland ernennt und entlässt die Staatsspitze die Bundesministerinnen und Bundesminister, sowie Bundesrichterinnen und Bundesrichter, schlägt dem Bundestag den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin vor und ernennt ihn oder sie nach der Wahl. Bundesgesetze werden ausgefertigt und verkündet, wobei sie vorab auf ihre Verfassungsmäßigkeit geprüft werden können. Aktuell im Amt ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.