„Africa Can’t Wait“: Kirchen erhöhen vor Weltklimakonferenz den Druck

Die Klimakrise trifft die Schwächsten besonders hart. Zum Auftakt der UN-Klimakonferenz in Antalya appellieren christliche Organisationen an die Politik, Verantwortung zu übernehmen und Versprechen endlich einzulösen.

Am heutigen 9. November beginnt in Antalya die UN-Klimakonferenz (COP31). Die Türkei ist Gastgeberin, Australien übernimmt den Vorsitz der Verhandlungen. Anders als in den vergangenen Jahren, in denen es vor allem um die Ausgestaltung des Pariser Klimaabkommens ging, steht diesmal die Umsetzung der bereits getroffenen Vereinbarungen im Mittelpunkt. Als zentralen Verhandlungsgegenstand schlagen die gastgebenden Staaten ein globales Ziel vor: 35 Prozent Elektrifizierung des Endenergiebedarfs bis 2035.

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Auch kirchliche Organisationen und Netzwerke beteilgen sich an dem Konferenzgeschehen. Neben Brot für die Welt, Misereor begleiten unter anderem die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) die Verhandlungen vor Ort und beobachten sie. Die kirchlichen Akteure fordern stärken Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung.

Kinder und Klimafinanzierung im Mittelpunkt

Das katholische Entwicklungshilfswerk Misereor blickt gemeinsam mit Partnerorganisationen aus Antalya auf die Konferenz. Dabei stehen drei Fragen im Vordergrund: Wie gelingt Klimagerechtigkeit? Wer bezahlt für die Folgen der Klimakrise? Und wie kann der Ausstieg aus fossilen Energien gerecht und zukunftsfähig gestaltet werden? Durch Australiens Verhandlungsführung erhalten die Anliegen der Pazifikstaaten, die besonders unter der Klimakrise leiden, mehr Gewicht.

Kinder und Jugendliche gehören zu den Hauptleidtragenden des Klimawandels, sind in der Klimapolitik aber weiterhin unterrepräsentiert. Die nationale Koalition, zu der auch die Kindernothilfe gehört, fordert deshalb ein eigenes Mandat auf der COP31. Ein zentraler Ansatz dafür ist der „Expert Dialogue on Children and Climate Change“. Ziel ist, Maßnahmen gegen die überproportionalen Auswirkungen des Klimawandels auf Kinder besser zu koordinieren.

Brot für die Welt und die Diakonie Katastrophenhilfe fordern von der Bundesregierung auf der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya verbindliche und konkrete Zusagen zur internationalen Klimafinanzierung. Deutschland habe versprochen, ab 2025 jährlich sechs Milliarden Euro für Klimaschutz und Anpassung im Globalen Süden bereitzustellen, im vergangenen Jahr seien aber nur 4,7 Milliarden Euro geflossen. Die Organisationen verlangen, die Lücke von 1,3 Milliarden Euro mit zusätzlichen Haushaltsmitteln zu schließen und nicht durch Umschichtungen zulasten der Entwicklungszusammenarbeit oder der Humanitären Hilfe.

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Allianzen für eine gerechte und sichere Zukunft

Die Klima-Allianz Deutschland, in der rund 50 kirchliche Organisationen vertreten sind, und der Verband entwicklungspolitischer und humanitärer Nichtregierungsorganisationen (VENRO) fordern die Bundesregierung auf, ein verlässlicher Partner in der internationalen Klimapolitik zu bleiben. Deutschland solle eine neue Klimafinanzierungszusage für einkommensschwache Länder machen und Vorreiter-Allianzen für die Abkehr von fossilen Energien stärken.

75 christliche Organisationen und Netzwerke aus ganz Europa fordern gemeinsam, dass die Europäische Union bei der COP31 Führungsstärke zeigt. In ihrem glaubensbasierten Appell dringen sie auf entschlossenere Maßnahmen beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, bei der Klimafinanzierung, beim gerechten Wandel und bei der Agrarökologie. Im Mittelpunkt sollte die Solidarität mit gefährdeten Gemeinschaften stehen.

Glaubensgemeinschaften und Kirchen in Afrika fordern mit der Kampagne „Africa Can’t Wait: Interfaith Voice for Just Climate“ die konsequente Umsetzung bestehender Klimaschutzverpflichtungen, auch mit Blick auf die COP32 im November 2027 in Addis Abeba (Äthiopien). Lokale Maßnahmen zu Anpassung, Resilienz, erneuerbaren Energien und Renaturierung würden durch Dürren, Überschwemmungen und Vertreibungen zunichtegemacht. Die Gemeinschaften verlangen verlässliche Klimafinanzierung und ein Ende leerer Versprechen der Industriestaaten.

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Aktionen rund um die Weltklimakonferenz

Schon im vergangenen Jahr hat das Netzwerk „Eine Erde“ dazu eingeladen, das „Gebet für unsere Erde“ von Papst Franziskus in Gottesdiensten während der Weltklimakonferenz einzubinden. Das Gebet stammt aus dem Schlussteil der Enzyklika Laudato si’. Es ist ausdrücklich für alle formuliert und ökumenisch einsetzbar.

Am 13. November 2026 findet der nächste globale Aktionstag anlässlich der UN-Klimakonferenz statt. Auch in Deutschland ruft die Klimabewegung zu bundesweiten Demonstrationen auf. Unter dem Motto #PayYourClimateDebt! fordert sie, dass Deutschland seine Zusagen zur Klimafinanzierung auf der COP31 einhält. Die Churches for Future unterstützen den Aufruf als Teil der Bewegung.

Die Weltklimakonferenzen sind die jährlichen Treffen der Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC). Seit der ersten Konferenz 1995 in Berlin verhandeln rund 200 Staaten über Maßnahmen gegen den Klimawandel. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen das Kyoto-Protokoll (1997) und das Pariser Klimaabkommen (2015), das die Erderwärmung auf 1,5 °C begrenzen soll. Spätere Gipfel konkretisierten diese Ziele, etwa durch neue Finanzierungszusagen oder die erstmalige Erwähnung eines Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen. Kritiker bemängeln jedoch, dass die Verpflichtungen der Staaten oft nicht ausreichen. Die 31. UN-Klimakonferenz (COP31) findet vom 9. bis 20. November 2026 im türkischen Antalya statt.