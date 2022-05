Beziehungen helfen gegen Verschwörungstheorien

Was tun, wenn Freunde oder Familienangehörige sich in einem Netz aus Fake News, Populismus und Verschwörungstheorien verfangen? Dann braucht es Beziehung und Zuwendung, meint der Arzt Matthias Gasche.

Von Norbert Abt

Die Welt ist aus den Fugen geraten. Das zeigt sich auch daran, dass die „Beziehungsbedürfnisse des Menschen mit Füßen getreten“ werden und die „Zerrüttung von Bindungen“ fortschreitet. Vor allem Menschen mit einem Mangel an Beziehung und Bindung sind empfänglich für Denkvereinfachungen und damit für Populismus, Verschwörungstheorien und Fake News.

Diesen Zusammenhang erläuterte Matthias Gasche, Chefarzt der Gelderland-Klinik (in Geldern am Niederrhein) auf dem 11. Internationalen Kongress für Psychotherapie und Seelsorge vom 1. bis 4. Mai in Würzburg. Die Fähigkeit komplex zu fühlen und komplex zu handeln, so Gasche, gehe mit dem Rückgang der Bindungen immer mehr verloren.

Sich dem Mangel stellen und Beziehung leben

Der Ausweg aus dieser Problematik sei, dass Menschen sich ihrem Mangel stellten sowie Hilfe und Beziehung suchten. Wie erfolgreich das sein könne, zeige des Genesungsprogramms der Anonymen Alkoholiker, das in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entstand und bis heute viele Millionen süchtiger Menschen zur Abstinenz verholfen habe. Kern des Programms sei, dass der Mensch Beziehungen brauche: zu sich selbst, zu anderen Menschen und zu Gott. Matthias Gasche arbeitete einige Jahre im Leitungsgremium der Anonymen Alkoholiker ehrenamtlich mit.

Ein Beispiel für Denkvereinfachung sei der Populismus, der das Volk als einen homogen guten Teil und die Eliten als schlechten und zu bekämpfenden Teil ansehen. Gasche beschrieb den früheren, populistischen US-Präsidenten Donald Trump als einen Menschen, dessen innere Bedürfnisse nicht beantwortet seien. Stattdessen zeige sein Beispiel, wie „Frechheit und Unverschämtheit siegt“.

Kaum durch Sachargumente zu überzeugen

Mit seinen Lügen spreche er Menschen an, die ihrerseits frustriert seien. Da passten seine Reden wie der „Schlüssel ins Schloss“ seiner Anhänger. So bestätigten sich Politiker und Wähler gegenseitig darin, dysfunktionale und destruktive Haltung einzunehmen. Solche Menschen seien kaum durch Sachargumente zu überzeugen, stattdessen brauche es Beziehung und Zuwendung.

Gasche war einer von vielen Sprechern des 11. Internationalen Kongresses für Psychotherapie und Seelsorge mit seinen insgesamt 90 Plenumsvorträgen, Seminaren und Praxis-Workshops. Zu den Referenten gehörte Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sowie die Theologie-Professoren Corinna Dahlgrün und Hans-Joachim Eckstein.

Zu dem Kongress wurde unter dem Leitwort „Zukunftssicher. Wenn Angst und Polarisierung auf Hoffnung und Liebe treffen“ eingeladen. Veranstalter ist die Akademie für Psychotherapie und Seelsorge (APS). Die etwa 800 Teilnehmenden kamen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Niederlande, Ungarn, Lettland und Paraguay.

Norbert Abt arbeitet als freier Journalist.

Link: Hier geht es zur Webseite der Akademie für Psychotherapie und Seelsorge.