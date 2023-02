Christen starten in Fastenzeit

- Werbung -

Mit dem Aschermittwoch beginnt heute (Mittwoch) die Fastenzeit vor dem christlichen Osterfest. Der Verzicht auf Speisen und Getränke wie Fleisch und Wein, auf Schokolade oder Nikotin oder auch auf digitalen Konsum gilt als Symbol der Buße und der spirituellen Erneuerung. In den sieben Wochen vor dem Osterfest nehmen sich viele Christen zudem mehr Zeit für Ruhe, Besinnung und Gebet, um sich selbst und Gott näherzukommen.

In der katholischen Kirche zeichnet der Priester am Aschermittwoch ein Aschekreuz als Symbol der geistigen Reinigung und der Vergänglichkeit auf die Stirn der Gottesdienstbesucher. In der evangelischen Kirche beteiligen sich rund zwei Millionen Menschen an der Fasteninitiative «7 Wochen Ohne», um aus gewohnten Konsum- und Verhaltensweisen auszusteigen und neue Lebensziele zu finden. In diesem Jahr steht sie vom 22. Februar bis zum 10. April unter dem Motto „Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit .