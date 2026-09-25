Gabriele Hoerschelmann wird Generalsekretärin des Kirchentages

Der Deutsche Evangelische Kirchentag hat eine neue Generalsekretärin gewählt: Gabriele Hoerschelmann tritt ihr Amt am 1. Januar 2027 an. Die Theologin bringt internationale und ökumenische Perspektiven mit.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag hat Gabriele Hoerschelmann zur neuen Generalsekretärin berufen. Die bisherige Leiterin von Mission EineWelt tritt ihr Amt am 1. Januar 2027 an und folgt auf Kristin Jahn, die nicht für eine weitere Amtszeit kandidiert hatte. Bis zum Amtsantritt Hoerschelmanns übernehmen die Vorstände Stephan Günther Menzel und Tim Moser die Aufgaben der scheidenden Generalsekretärin. Kirchentagspräsident Torsten Zugehör dankte Jahn für ihre Arbeit und würdigte ihren Beitrag zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung des Kirchentages.

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Hoerschelmann leitet seit 2015 Mission EineWelt, das Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Zuvor lehrte sie elf Jahre Praktische Theologie in Hongkong. Als Generalsekretärin wird sie die Geschäfte des Kirchentages verantworten und die Vorbereitungen für den Kirchentag 2027 in Düsseldorf begleiten. „Ich freue mich darauf, den Kirchentag künftig mitzugestalten und gemeinsam mit vielen Menschen daran zu arbeiten, was er in diesen bewegten Zeiten sein kann: ein Ort für Gemeinschaft, für politische Diskussion und Einübung in die Demokratie“, erklärte Hoerschelmann.

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