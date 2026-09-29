Wycliff: Ganze Bibel in 31 weiteren Sprachen fertiggestellt

Die Bibel ist innerhalb eines Jahres in 31 weiteren Sprachen vollständig übersetzt worden. Dennoch haben tausende Sprachgemeinschaften weltweit noch keinen Zugang zur gesamten Heiligen Schrift.

Nach Angaben von Wycliff Deutschland ist die Bibel innerhalb des vergangenen Jahres in 31 weiteren Sprachen vollständig übersetzt worden. Zudem wurde das Neue Testament in 15 zusätzlichen Sprachen veröffentlicht. Weltweit verfügen demnach inzwischen 807 Sprachen über die vollständige Bibel, während in 1.844 Sprachen das Neue Testament vorliegt. Derzeit laufen Übersetzungsprojekte in 4.414 Sprachen. Die Zahl der Sprachen, in denen eine Übersetzungsarbeit erst noch beginnen muss, liegt laut der Datenplattform ProgressBible inzwischen bei weniger als 550.

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„Wir in Deutschland können seit über einem halben Jahrtausend die ganze Bibel in unserer Sprache lesen. Dieses Privileg haben 31 Sprachen weltweit in diesem Jahr zum ersten Mal“, erklärte Markus Tempels, Leiter von Wycliff Deutschland. Die Organisation unterstützt weltweit Übersetzungsprojekte durch Ausbildung, Begleitung und fachliche Expertise.

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