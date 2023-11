Aus „CREA!“ wird „Melo“: Christliches Jugendfestival startet 2024 neu

Das „Melo Festival“ in der Schweiz lädt Jugendliche und junge Erwachsene dazu ein, gemeinsam Musik, Glauben und Gemeinschaft zu erleben und zu vertiefen. Das Motto: „Gott erläbe – zäme, echt, tüüfer“.

Vom 14. bis 16. Juni 2024 sind Jugendliche und junge Erwachsene aus der Schweiz dazu eingeladen, beim „Melo“-Festival in Bettingen Gott näher kennenzulernen bzw. den Glauben zu vertiefen. Angekündigt ist ein Wochenende mit Konzerten, interaktiven Aktivitäten und Campingerlebnissen. Die Veranstaltung ersetzt das „CREA! Meeting“. Die Bezeichnung „Melo“ leitet sich ab vom Wort „Melodie“. „Es ist der Klang der guten Botschaft von Jesus Christus, die wir in die Schweiz hinaustragen wollen“, heißt es auf der Homepage.



Die Anmeldung für das Festival ist ab sofort möglich. Das „Melo Festival“ wird von verschiedenen kirchlichen Organisationen getragen und spricht von einem „unvergesslichen Sommererlebnis“, das Glaube, Musik und Gemeinschaft in den Fokus stellen will.

Weitere Informationen gibt es hier.