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Ein Besucher der Kunstschau «Manifesta 16 Ruhr» trägt eine Tasche mit der Aufschrift „This is not a church“, der Leitidee der Veranstaltung.
Foto: picture alliance/dpa | Christoph Reichwein

Von der Kirche zum Schwimmbad – so werden leerstehende Kirchen genutzt

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Was passiert eigentlich mit verwaisten Kirchengebäuden? Ob Café, Schwimmbad, Hotel oder sogar als Wohnraum – die teils historischen Gebäude finden auf vielfältige Art und Weise einen neue Verwendung.

In ganz Europa werden Kirchen gerade „entweiht“ – das passiert wenn ein Kirchengebäude für andere Zwecke umgebaut und genutzt wird. Traurigerweise sterben Kirchen und Gemeinden aus – oft auch wegen Überalterung. Doch die Gebäude bleiben. Ob Kletterwände, Ausstellungsfläche, Bühnen – die Umbauarbeiten sind enorm.

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Auslöser der Umbauten ist unter anderem ein Kunstprojekt: Die Kunst- und Kulturveranstaltung „Manifesta 16 Ruhr“ beschäftigt sich unter dem Motto „Das ist keine Kirche“ mit der Veränderung der Gebäude. In 12 Nachkriegskirchen im Ruhrgebiet entsteht so neue Fläche für Kultur. Die Aktion läuft noch bis zum 4. Oktober.

Während die Gebäude hierzulande etwa als Museum, Theater oder Kunsthalle Verwendung finden, nutzen die Nachbarländer Belgien und Niederlanden die Bauten teilweise auch als Hotel, Restaurant oder sogar Ferienhaus, wie etwa die kleine Pieter-Stuyvesantkerk im niederländischen Peperga.

>>> Bei Welt.de gibt es eine lange Liste über die neue Verwendung verwaister Kirchen

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