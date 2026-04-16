EC-Festival – „Wo Himmel und Erde sich berühren“

Baunatal bei Kassel wird Ende April zum Treffpunkt für 2.000 junge Menschen. Beim EC-Festival gibt es vier Tage lang Seminare, Workshops, Sport und Musik.

Vom 30. April bis 3. Mai lädt der Deutsche Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) Jugendliche ab 13 Jahre und junge Erwachsene zum EC-Festival ein. Das Festival soll ein Ort sein, „wo Himmel und Erde sich berühren“ heißt es auf der Homepage. Angeboten werden zahlreiche Seminare und Workshops – zu Themen wie „Lebensverändernd predigen“, Wo trifft man Gott?“, „Wie überlebe ich als Jugendleiter“ oder „Get up – für mehr Jesus in deinem Leben“. Dazu gibt es ein umfangreiches Sport- und Musikprogramm – unter anderem mit den O’Bros und SOFYKA

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„Gemeinsam feiern, im Glauben wachsen und motiviert in den Alltag gehen – dafür steht das EC-Festival“, sagt Klaus Göttler, Generalsekretär des Deutschen EC-Verbandes, der dort auch als Redner auftritt. Weitere Impulse geben unter anderem Myriam Geister, Meike Schiller, Chris Pahl, Annkatrin Edler, Samuel Zettler, Ulrich Mang und Felix Padur.

Tickets (auch Tagestickets) sind nur im Vorverkauf buchbar (im Preis sind drei Mahlzeiten pro Tag enthalten).

Der Deutsche Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) engagiert sich seit in der christlichen Kinder- und Jugendarbeit. In Deutschland werden nach eigenen Angaben wöchentlich über 50.000 junge Menschen erreicht. Weltweit zählt die EC-Bewegung rund zwei Millionen Mitglieder in etwa 50 Ländern.

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