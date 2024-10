EC-Verband: Göttler bleibt, Zentrale wird saniert

Die Vertreterversammlung des Deutschen EC-Verbandes hat Generalsekretär Klaus Göttler einstimmig im Amt bestätigt. Außerdem beschloss das Gremium die Modernisierung der Bundeszentrale.

Klaus Göttler bleibt Generalsekretär des Deutschen EC-Verbands. Die Vertreterversammlung in Kassel wählte ihn einstimmig für weitere fünf Jahre, wie der EC mitteilte. Göttler ist seit 2020 in dieser Funktion tätig. „Es ist ein Vorrecht, gemeinsam mit einem kompetenten ehrenamtlichen Vorstand und einem tollen Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Zukunft zu gehen“, so Göttler. Als künftige Schwerpunkte benannte er die Stärkung der geistlichen Identität. Junge Menschen sollten im EC „zum Glauben an Jesus Christus finden und im Glauben wachsen“. Der Bundesverband wolle die Landesverbände in ihrer Arbeit stärken und mit ihnen gemeinsam für eine lebendige und verlässliche Jugendarbeit stehen – als „starker Partner für Gemeinschaftsverbände und Kirchen“. Ziel sei es, die Mitgliederzahl „signifikant“ zu steigern.

Die Vertreterversammlung beschloss zudem, die Bundeszentrale in Kassel im kommenden Jahr umfassend zu sanieren und ein neues Tagungszentrum einzurichten. Das Gebäude aus den 60er-Jahren beherbergt seit 1990 die EC-Bundeszentrale. ProChrist und Alpha Deutschland haben ihre Geschäftsstellen ebenfalls im Gebäude des Deutschen EC-Verbandes und werden auch zukünftig in der EC-Zentrale ansässig sein, heißt es.

Im Rahmen der Vertreterversammlung wurde auch der neue Leiter des EC-Bildungs- und Begegnungszentrums, Lutz Schmidt, in seine Aufgabe eingeführt. Auch die neue Bereichsleiterin der EC-Pfadfinderarbeit, Maria Breßler, wurde für ihre Aufgabe gesegnet.

Der Deutsche Jugendverband Entschieden für Christus (EC) e.V. mit Sitz in Kassel engagiert sich seit mehr als 130 Jahren in Deutschland für christliche Kinder- und Jugendarbeit. In wöchentlichen Gruppen werden laut eigenen Angaben in deutschland über 50.000 junge Menschen erreicht.