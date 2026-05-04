Gospelkirchentag – wenn Glaube hörbar wird

5.000 Teilnehmer, 200 Chöre aus 23 Ländern: Das European Gospel Festival in Stuttgart setzte ein Zeichen gegen Angst und Zukunftssorgen – und für ein Miteinander.

Mit einem Besucher- und Teilnehmerrekord ist am Sonntag der 12. Internationale Gospelkirchentag in Stuttgart zu Ende gegangen. Wie die Stiftung Creative Kirche mitteilt, kamen über 5.000 Sängerinnen und Sänger in die Schwabenmetropole. Zehntausende Besucherinnen und Besucher erlebten nach Veranstalterangaben die Konzerte und Gottesdienste in der Innenstadt.

Im Abschlussgottesdienst rief der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl dazu auf, den Glauben mutig weiterzugeben: „Wenn wir von unserem Glauben erzählen, stärken wir uns gegenseitig und geben die Hoffnung in einer zutiefst zerrissenen Welt weiter.“ Zu den Höhepunkten des Gospelkirchentags zählten ein großes Konzert am Schlossplatz sowie die „Nacht der Chöre“ in rund 20 Kirchen. Bei den Konzerten wurden Spenden für ein Naturschutzprojekt von Brot für die Welt in El Salvador gesammelt. Dabei kamen rund 36.150 Euro zusammen, heißt es.

„Gospelsingen ist die beste Medizin ohne Nebenwirkungen gegen einen depressiven Zeitgeist“, so Martin Bartelworth, Vorstand des Veranstalters Stiftung Creative Kirche. „Hier wird sichtbar, wie sich die Evangelische Kirche neu ausrichten und eine neue Form von attraktiver anziehender Kirche sein kann.“

Der nächste Gospelkirchentag ist für September 2028 geplant, der Austragungsort soll in Kürze bekanntgegeben werden.

Mehr Fotos vom Gospelkirchentag gibt es auf der Homepage des Festivals.

Noch mehr rund um das Thema Musik: