Chormusical „Judith“: Premiere begeistert

3.000 Sänger, 15.000 Zuschauer: Die Uraufführung von „Judith“ sorgt für „Gänsehaut-Momente“ – und Standing Ovations.

Das Chormusical „Judith und das Wunder der Schöpfung“ der Creativen Kirche hat erfolgreich Premiere gefeiert. Die Stimmen von 3.000 Sängerinnen und Sänger erfüllten die Dortmunder Westfalenhalle. Rund 15.000 Besucherinnen und Besucher kamen zu den zwei Aufführungen, ließen sich mitreißen und gaben am Ende minutenlang stehende Ovationen.

- Werbung -

Im Zentrum des Musicals steht die Frage, wie wir als Gesellschaft – trotz Überforderung und Unsicherheit, die viele gerade spüren – einen gemeinsamen Weg für die Welt von morgen finden. Verkörpert wird dies durch „Judith“, gespielt von Alida Will. Sie ist eine junge Frau, die zwischen Zukunftsangst, Klimakrise und ihrer Schwangerschaft ihren Platz in der Welt sucht. Ihre Beziehung zu Ammo, gespielt von Oliver Edward, beginnt voller Hoffnung, nimmt aber eine dramatische Wendung. Die Konflikte eskalieren, bis Judith erkennt, dass Wut keine Zukunft baut und Veränderung nur gemeinsam möglich ist.

„Miteinander – trotz aller Konflikte“

„Es geht um Austausch, um Miteinander – trotz aller Konflikte. Jeder Einzelne kann etwas beitragen, aber nur gemeinsam können wir wirklich etwas verändern“, sagte Musikproduzent Michael Herberger nach der Premiere. Dr. Eckart von Hirschhausen, dessen Stiftung zu den Unterstützern des Projekts gehört, sagte: „Ein Abend, an dem man die Kraft der Gemeinschaft hautnah spürt – gänsehautnah!“

Die Produktion setzt auf eine moderne Inszenierung mit aufwendiger Bühnentechnik und einer 200 Quadratmeter großen Videowand. Hinter dem Musical stehen bekannte kreative Köpfe: Michael Herberger (Musikproduktion) und Kevin Schroeder (Drehbuch & Libretto) entwickelten gemeinsam mit dem jungen Songwriting-Trio Laura Diederich, Ilja Krut und Johannes Pinter die Musik und die Texte. Ab 2027 geht „Judith“ auf Deutschlandtournee. An jedem Aufführungsort bildet sich ein regionaler Chor aus 1.000 bis 2.000 Sängerinnen und Sängern. Die Chorproben starten im Herbst 2026. Weitere Informationen gibt es auf der Judith-Homepage.

Das Judith-Musical der Creativen Kirche ist ein Gemeinschaftsprojekt der Ev. Kirche von Westfalen und des Erzbistums Paderborn. Gefördert wird das Projekt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Evangelischen Kirche in Deutschland.

- Werbung -

Die gemeinnützige Stiftung Creative Kirche in Witten veranstaltet Musicalprojekten und Festivals in ganz Deutschland. Entstanden aus einer Laienbewegung arbeiten dort heute 40 hauptamtliche und rund 150 ehrenamtliche Mitarbeitende an der Vision einer einladenden und begeisternden Kirche. Die Veranstaltungsformate der Stiftung erreichten in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben mehr als 80.000 Mitwirkende und rund 500.000 Besuchende.