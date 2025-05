Größtes europäisches Gospelfestival kommt nach Stuttgart

Im Mai 2026 dreht sich in der Schwabenmetropole ein Wochenende lang alles um Gospelmusik. Erwartet werden bis zu 5.000 Sängerinnen und Sänger.

„Colour the World“: Vom 1. bis 3. Mai 2026 gastiert der Gospelkirchentag in Stuttgart – mit Sängerinnen und Sängern aus ganz Deutschland und Europa. Dies hat der Veranstalter, die Creative Kirche aus Witten, jetzt mitgeteilt. Musikbegeisterte aus der Stadt und der Region sind eingeladen, gemeinsam zu singen. Zahlreiche Konzerte in der Innenstadt können kostenfrei besucht werden, heißt es.



Das Festival beginnt am Freitag mit der „Mass Choir“-Probe in der Porsche-Arena. Beim Herzstück des Europäischen Gospelfestivals wirken „bekannte Referentinnen und Referenten aus der Gospelszene“ mit. Am Samstag bieten zahlreiche Chöre große und kleine Konzerthighlights in der Stuttgarter Innenstadt. Auf den Bühnen der Musikmeile sollen sie mit Gospel, Pop und Soul für „positive Schwingungen“ sorgen. Abends präsentieren verschiedene Ensembles bei kostenfreien Konzerten die Vielfalt der Gospelmusik in zahlreichen Kirchen der Stadt. Das Festival endet am Sonntag mit der zweiten großen Chorprobe und einem öffentlichen Gottesdienst in der Porsche-Arena.



Die Stiftung Creative Kirche veranstaltet das Europäische Gospelfestival gemeinsam mit der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Charity-Partner ist Brot für die Welt. Seit 2002 gibt es das Event alle zwei Jahre, zuletzt 2024 in Essen.