„Warm Up Day“: Kostprobe für den Gospelkirchentag 2024

Einen „ganz besonderen Chortag“ verspricht die Creative Kirche am 23. September beim „Warm Up Day“ in Essen. Bekannte Musiker gestalten den halbtägigen Chor-Workshop.

Der nächste Gospelkirchentag der Creativen Kirche geht zwar erst im September 2024 in Essen über die Bühne, einen Vorgeschmack gibt es aber bereits in diesem Herbst: Am 23. September findet in der Erlöserkirche in Essen ein halbtägiger Chor-Workhop als „Appetizer“ statt. Geleitet wird der „Warm Up Day“ von Wise-Guys-Gründer Eddi Hüneke und Sängerin Nina Luna aus Dänemark. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 500 Besuchern.

Bei dem Workshop dreht sich alles um Pop- und Gospel-Musik. Sängerinnen und Sänger, Chöre und Gruppen sollen „mit Spaß und Tiefgang“ einen ersten Eindruck davon bekommen, wie es sich anfühlt, mit tausenden Musikbegeisterten auf dem internationalen Gospelkirchentag gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Neben dem sogenannten „Mass Choir“ gibt es auch ein spezielles Angebot für Chorleitende und für junge Menschen.

Neue Impulse für Chöre

Für die Creative Kirche ist die Veranstaltung in Essen im kommenden Herbst ein ganz besonderes Comeback. Denn der erste Gospelkirchentag fand 2002 genau hier, im Herzen des Ruhrgebiets, statt. Erwartet werden zu der Veranstaltung auf dem Kennedyplatz und in der Grugahalle rund 5.000 Sängerinnen und Sänger. Die Teilnehmenden stehen mit großen Künstlern der Gospel-, Pop-, Soul und R’n’B-Szene auf der Bühne. In Essen sind unter anderem Mark De-Lisser, Joakim Arenius und Chriss Lass dabei. Die Creative Kirche will durch den Gospelkirchentag neue Impulse für Chöre und die Möglichkeit zum Netzwerken bieten. Zuletzt fand der Gospelkirchentag 2022 in Hannover statt.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es hier.