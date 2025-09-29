Jesus.de unterstützen!
Dusseldorf Luftaufnahme
Düsseldorf (Foto: jotily / iStock / Getty Images Plus)

Kirchentag 2027: Wittenbergs Oberbürgermeister übernimmt Präsidentschaft

Kongresse & Events

Der Evangelische Kirchentag hat mit den Planungen für Düsseldorf 2027 begonnen. Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör ist neuer Kirchentagspräsident.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag hat in Fulda die Weichen für das Großereignis 2027 gestellt. Neben der Auswertung des Kirchentags in Hannover ging es um neue Formate und Beteiligungsmöglichkeiten. Die Losung für Düsseldorf wird im Oktober vorgestellt. Der für den Düsseldorfer Kirchentag bereits gewählte Präsident, Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör, trat sein Amt an.

„Es ist eine große Ehre und Freude, die Präsidentschaft zu übernehmen“, sagte Torsten Zugehör. „Seit dem Reformationsjubiläum 2017 in meiner Stadt Wittenberg begeistert mich die Kirchentagsbewegung. Hier finden Engagierte trotz unterschiedlicher Überzeugungen zusammen. Dieses einzigartige Miteinander zeigt, dass es möglich ist, auf der Basis von Respekt und Nächstenliebe, andere in den Blick zu nehmen, Fragen zu stellen und im Dialog Antworten zu suchen. Dafür die passende Plattform zu bieten, bleibt unsere wichtigste Zukunftsaufgabe.“

Anja Siegesmund übergab das Amt nach zwei Jahren mit dem Hinweis auf den abgeschlossenen Reformprozess: „Der Kirchentag macht sich fit für die Zukunft. Dank einer neuen Ordnung, der Verkleinerung der Gremien und einer Vereinheitlichung von Strukturen wurden notwendige Schritte hin zu mehr Effizienz, Transparenz, klaren Zuständigkeiten sowie demokratischer Legitimierung handelnder Akteure unternommen.“

Ein Überblick über die aktuelle ehrenamtliche Besetzung von Präsidialversammlung und Präsidium findet sich hier.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist eine 1949 gegründete christliche Laienbewegung und ein eingetragener Verein mit Sitz in Fulda. Er organisiert alle zwei Jahre den Evangelischen Kirchentag. Der Verein finanziert sich durch Spenden, Teilnehmerbeiträge und öffentliche Zuschüsse.

QuelleEvangelischer Kirchentag

