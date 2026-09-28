Motorsäge, Bagger und Glaubensfragen: Männer-Aktionstag im Monbachtal

Beim achten Männer-Aktionstag der Liebenzeller Mission verwandelte sich das Monbachtal in einen Treffpunkt für Abenteuer, Gemeinschaft und spirituelle Impulse. Rund 900 Besucher waren dabei.

„Stronger“ – unter diesem Motto stand der achte Männer-Aktionstag im Monbachtal/Nordschwarzwald. Die Teilnehmer konnten unter mehr als 45 Angeboten aus den Bereichen Handwerk, Technik, Sport und Freizeit wählen, darunter Motorsägen-Carving, Schmieden, Offroad-Fahrten, Flying Fox und ein Bagger-Karussell.

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Ziel der Veranstaltung war es laut Initiator Steffen Cramer, Männern ein Angebot zu machen, die zwar offen für Glaubensfragen sind, aber keinen Zugang zu traditionellen Gemeinden finden. „Ein klassisches Kirchengebäude zu betreten, können sich manche Männer nicht vorstellen“, so Cramer. Deshalb sei das Format bewusst niedrigschwellig gestaltet. Neben den Freizeit-Aktionen gab es Stammtische zu Themen wie Krisenbewältigung, Pornografie und der Glaubwürdigkeit des Christentums. Beim Stammtisch „Wie du in der Krise einen kühlen Kopf bewahren kannst“ erklärte Cramer, dass es für Christen kein Versprechen für ein krisenfreies Leben gebe. Hilfreich sei, sich nicht darauf zu konzentrieren, wie man Krisen verhindern kann, sondern wie man damit umgeht.

Persönliche Impulse und Informationen über die weltweite Arbeit der Liebenzeller Mission ergänzten das Programm. Gleichzeitig sei Gott auch in Krisenzeiten gegenwärtig. Der nächste Männer-Aktionstag ist für den 25. September 2027 geplant, heißt es.

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