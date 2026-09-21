Mitsingen beim Evangelischen Kirchentag

Wer auf der Bühne singen möchte, aber ungern im Rampenlicht steht, für den entsteht beim Evangelischen Kirchentag 2027 in Düsseldorf eine einzigartige Möglichkeit. Auch Chöre können sich anmelden.

Für die «Nacht der 1.000 Stimmen» beim Kirchentag 2027 in Düsseldorf werden noch Sängerinnen und Sänger gesucht. Das große Konzert unter Leitung der Musiker Timo Böcking und Martin Buchholz, begleitet von einer zehnköpfigen Band mit einer Blechbläsergruppe sowie Solisten, etwa Miriam Schäfer, Katja Zimmermann, Sam Samba, Björn Bergs und Joel Thomas, soll am 8. Mai stattfinden. Böcking und Buchholz kümmern sich nicht nur um die musikalische Leitung des riesigen Live-Konzerts, sondern auch um seinen Inhalt. Besucherinnen und Besucher des Kirchentags dürfen gespannt sein.

- Werbung -

Gesungen werden Lieder aus den Kirchentagsliederbüchern und aktuelle Popsongs. Eine Vorauswahl der Lieder ist auf Spotify hörbar. Mitmachen können alle, die gerne singen, es seien keine besonderen Kenntnisse erforderlich, hieß es. Anmelden können sich Einzelpersonen, wie Chöre.

Deutschlandweit haben sich den Angaben zufolge auch rund 40 Chorleitende gemeldet, die mit ihren Chören bei der großen Mitsingparty dabei sein möchten. Ab Februar starten die Proben an verschiedenen Standorten. Adressen, Daten und Uhrzeiten folgen noch. Für Chorleiter ist dabei wichtig zu wissen, dass sie mit Anmeldung eines Probestandorts auch anderen Interessenten aus der ganzen Region das Mitmachen bei ihrer Probe ermöglichen.

>>>> Anmeldungen sind ab sofort möglich auf der Homepage www.nacht-der-tausend-stimmen.de. Das Mitmachen ist kostenlos, Interessenten müssen allerdings ein Kirchentagsticket erwerben, das ab 1. Oktober zu bekommen ist.

Mehr zum Thema: