Rüdiger Jope (Hrsg.): Schweißnaht – Das Männer-Andachtsbuch

Nach Akkulader, Schleifstein und Werkstoff ist Schweißnaht das vierte Andachtsbuch der Serie „Männer, unterwegs mit Gott“. Schon das Titelbild – eine graue zusammengeschweißte Metallplatte – zeigt, dass sich dieses Buch vorwiegend an Männer richtet. Aber ich muss gestehen, auch ich als Frau habe es mit Freude und großem Gewinn gelesen.

Die kurzgehaltenen 53 Andachten, eine für jede Woche im Jahr, thematisieren jeweils eine biblische Männergestalt. Diese Männer sind so unterschiedlich wie die 36 Autoren der Andachten und mit Sicherheit auch die Leser dieses 224 Seiten starken Buches.

Die erste Seite jeder Einheit ist als Bild-Schrift gestaltet. Oben steht eine spritzige Überschrift wie „Wenn Gott scheinbar kneift“, „Abwarten oder zuschlagen“ oder „Spiegelvorhalter gesucht“. Die Mitte der Seite nimmt das Motto der Andacht ein, wie z.B. „Könnte es sein, dass Gott dir in diesen Tagen etwas sagen will?“

Unten auf der Seite wird die entsprechende Bibelstelle genannt. Dann folgen eineinhalb bis zwei Seiten sehr inspirierende Andachten in ganz normaler deutscher Sprache. Das ist sehr wohltuend. Denn obwohl die meisten der Autoren Theologen sind, schreiben sie spritzig, interessant, abwechslungsreich. In keinster Weise salbungsvoll. Und jeder der Abschnitte regt zum Nachdenken an.

Auf der vierten Seite jeder Einheit werden dem Leser Fragen gestellt. Die Autoren haben diese halbe Seite „Schlacke abklopfen“ genannt und die Fragen sind wirklich gut und tiefgehend. Sie sind geeignet, um alleine, zu zweit oder in der Gruppe über sich, über Gott, über Umstände, Schwierigkeiten, Motive, Fähigkeiten, Ziele, Rollen nachzudenken.

Manche Fragen sind unbequem, manche legen den Finger auf Wunden oder Schwachstellen. Aber nur so können die Löcher im Leben repariert werden – eben geschweißt. Im Vorwort schreibt der Herausgeber Rüdiger Jope treffend: „Schweißnaht ist eine Einladung an Männer und Frauen, den Rostbeulen und -löchern des Lebens nicht auszuweichen, … sondern sie mutig, selbstbewusst und ehrlich anzusehen und ihnen mit Drahtbürste, Hammer, etc. Paroli zu bieten.“

Die vierte Seite jeder Andacht enthält zusätzlich unter dem Begriff „Elektroden“ Buch- und Filmtipps, Vorschläge für gemeinsame Unternehmungen, Gebete, youtube-Links oder kleine Aufgaben für die kommende Woche.

Von Brigitte Keune

