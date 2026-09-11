Große Orgel im Berliner Dom wird 2027 saniert

Der Berliner Dom am Lustgarten gehört zu den bedeutenden Sehenswürdigkeiten der Stadt. Nun muss die aus dem Eröffnungsjahr 1905 stammende große Sauer-Orgel der evangelischen Kirche saniert werden.

Die mehr als 120 Jahre alte große Orgel im Berliner Dom wird erneuert. Die rund 400.000 Euro teuren Arbeiten sollen im Januar 2027 beginnen und etwa drei Monate dauern. Durch die zurückliegenden mehrjährigen Bauarbeiten an der Hohenzollerngruft des Doms habe sich «sehr aggressiver Baustaub» in dem Instrument abgelagert, sagte Domorganist Andreas Sieling: «Deshalb müssen wir jetzt handeln.»

- Werbung -

Der Baustaub drohe eine Legierung mit den Orgelpfeifen einzugehen, sagte Sieling. Die Orgel von 1905 sei ein Meisterwerk des Orgelbaumeisters Wilhelm Sauer (1831-1916) und die einzige original erhaltene Orgel der deutschen Spätromantik. Das technische und klangliche Denkmal müsse als Kulturgut gerettet werden. Die mehr als 7.000 bis zu zehn Meter hohen Pfeifen und das Innere der Orgel mit vier Manualen und Pedal müssten dringend gereinigt werden.

Förderer gesucht

Ein Verzicht auf die Sanierung sei keine Option, hieß es. Sieling sagte, sollten die Arbeiten unterbleiben und später eine neue Orgel eingebaut werden müssen, würden dafür weit über zwei bis drei Millionen Euro Kosten entstehen.

Die aufwendige Sanierung könne nicht allein aus eigenen Mitteln finanziert werden, hieß es. Bei verschiedenen Stiftungen liefen deshalb Anfragen zu Fördermitteln. Domkapitelverwalter Konrad Fickelscher sagte, inzwischen liege eine erste Zusage vor. Es sei jedoch davon auszugehen, dass für eine Summe von bis zu 200.000 Euro zusätzliche Geldgeber gefunden werden müssten.

Das könnte Sie auch interessieren: