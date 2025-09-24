Jesus.de unterstützen!
SPIRIT Kongress in Bochum 2023
SPIRIT Kongress in Bochum 2023 (Foto: Creative Kirche / Julia Althoff)

SPIRIT-Kongress: In Bochum wird der Glaube gefeiert

Kongresse & Events

Musik, Impulse, Begegnungen: Am Wochenende startet der zweite SPIRIT-Festival-Kongress im RuhrCongress Bochum. Erwartet werden 2.000 Besucher – und ein prominenter Gast aus den USA.

Nur noch wenige Tage, dann verwandelt sich der RuhrCongress Bochum in eine „City of Hope“. Vom 26. bis 28. September lädt der zweite SPIRIT-Festival-Kongress zu Musik, Diskussionen und Begegnungen ein. Rund 2.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. „SPIRIT stellt die Fragen dieser Zeit und macht Mut für den Alltag und für die Zukunft“, sagt Festivalpastor Matthias Kleiböhmer.

Als Stargast kommt Bestsellerautor William Paul Young, bekannt durch seinen Roman Die Hütte, der weltweit 23 Millionen Mal verkauft wurde. Young spricht am Samstagabend im Großen Saal und am Sonntag beim Frühstückstalk. Außerdem auf der Bühne: Samuel Koch, der Theologe Thorsten Dietz, Autorin Christina Brudereck und viele andere. In 40 Seminaren können Teilnehmende ihren Glauben vertiefen, im Foyer informieren 45 Aussteller, und ein „Platz der Stille“ lädt zum Gebet ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Abends gehört die Bühne der Musik: Bei den „Nights of Worship“ treten Bands wie Alive Worship und Albert Frey auf. Neu ist ein Jugendfestival am Samstag sowie ein internationaler Gottesdienst. Für die Nachtkirche und den Festivalgottesdienst am Sonntag gilt freier Eintritt.

Bestsellerautor William Paul Young kommt zum SPIRIT-Kongress

NEWS & Themen

