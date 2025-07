Bestsellerautor William Paul Young kommt zum SPIRIT-Kongress

70 Wochen lang stand „Die Hütte“ auf Platz 1 der „New York Times“-Bestsellerliste. Im September spricht Autor William Paul Young beim Spirit FestivalKongress in Bochum über sein Gottesbild.

Bestsellerautor William Paul Young („Die Hütte“) ist der Stargast beim zweiten FestivalKongress SPIRIT vom 26. bis 28. September 2025 im RuhrCongress Bochum. Ein Mann, dessen Tochter verschwunden ist, wird von Gott in jene Hütte eingeladen, in der das Mädchen das letzte Mal gesehen wurde – hier kann er all jene Fragen stellen, die ihm auf der Seele brennen. Über sein Bild von Gott spricht der Amerikaner am Samstag (27. September, ab 18 Uhr). Am Sonntag ist Young dann beim Frühstückstalk von 9 bis 10:30 Uhr Teil der Gästerunde.

SPIRIT soll neue Impulse für den Glauben und das Miteinander in den Gemeinden bieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Zur Premiere des ökumenischen FestivalKongresses im Jahr 2023 kamen insgesamt fast 3.000 Besucherinnen und Besucher. In diesem Jahr lautet das Motto: „City of Hope“.

Tagsüber können die Teilnehmenden sich in Vorträgen und mehr als 40 Seminaren mit dem Glauben auseinandersetzen. Zu den Mitwirkenden zählen Samuel Koch, Thorsten Dietz, Christina Brudereck, Fabian Vogt, Jörg Ahlbrecht, Bettina Becker und EKD-Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich. Abends gibt es Musik von und mit Alive Worship, die Worship Café Band feat. Albert Frey und Luna Simao und viele mehr. Neu in diesem Jahr ist ein zusätzliches Jugendfestival am Samstag (27. September).

Veranstaltet wird SPIRIT von der Creativen Kirche in Kooperation mit der Ev. Kirche von Westfalen und dem oikos-Institut als Ausführungspartner, dem Bistum Essen und vielen weiteren Partnern.

Weitere Informationen: SPIRIT-FestivalKongress

Das Buch „Die Hütte – ein Wochenende mit Gott“ wurde weltweit Millionen Mal verkauft und in Hollywood verfilmt.