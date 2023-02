FeG Rebland/G5 verlässt Bund FeG

Die Vereinigung der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Rebland mit dem Missionswerk Awakening Europe sorgte für Streit innerhalb der Gemeinde und im Bund FeG. Jetzt wurde einvernehmlich die Trennung vollzogen.

- Werbung -

Die FeG Rebland/G5meine Kirche aus Eimeldingen im Kreis Lörrach hat sich einvernehmlich vom Bund FeG getrennt. Grund dafür ist die Zusammenführung der Gemeinde mit dem evangelikalen Missionswerk Awakening Europe. Die von der Gemeindeleitung und vielen Mitgliedern gewünschte Weiterentwicklung stoße unter dem Dach des Bundes FeG an Grenzen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Der Konflikt fand seinen Höhepunkt in einem offenen Brief der FeG Bundesleitung vom 3. Februar 2022. Darin kritisierte diese die Zusammenarbeit der Gemeinde mit Awakening Europe. Die FeG Rebland hatte Ben Fitzgerald, Leiter des Missionswerks, im Januar 2022 zum Pastor und Gemeindeleiter berufen. Fitzgerald hat sich an der Bethel School of Supernatural Ministry in Redding (USA) ausbilden lassen, schreibt die Badische Zeitung. Die Vereinigung habe für „heftige Konflikte“ innerhalb der Gemeinde gesorgt und die Mitglieder „gespalten“.

Der offene Brief habe die Arbeit der FeG Rebland in der Ortsallianz beeinträchtigt, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. „Eine Schädigung des Rufes der Erwähnten war keineswegs Absicht“, steht dort weiter. Die Differenzen zwischen Gemeinde und Bund FeG seien inzwischen ausgeräumt.

Die FeG Rebland/G5 war seit ihrem Gründungsjahr 2000 Mitglied des Bundes FeG. Ende 2021 hatte sie 285 Mitglieder und 350 Gottesdienstbesucher. Die Gemeinde ist in Deutschland für ihre Worship-Band „DMMK – Die Musik meiner Kirche“ bekannt. Im Oktober 2022 wurde die Bibelschule „Awakening School of Ministry“ auf dem Gelände der Gemeinde eröffnet.