Fußball-Nationalspieler: „Ich spreche täglich zu Gott“

Während der Fußball-Europameisterschaft berichteten die Salzburger Nachrichten über den Glauben des österreichischen Nationalspielers Christoph Baumgartner. Nun bekannte sich der bei der TSG Hoffenheim spielende 22-Jährige im Podcast „Ich bin. Mit Dir“ der Diözese St. Pölten erneut zu seinem Glauben.

Im Podcast, in dem nicht der Fußball, sondern Baumgartners Beziehung zu Jesus Christus im Mittelpunkt stand, berichtete der österreichische Nationalstürmer, dass er von klein auf mit Gebet und sonntäglichen Kirchgang groß wurde und früh in seiner Pfarrgemeinde integriert war. Weiter erzählt der 22-Jährige von seiner Zeit als Ministrant, gemeinsamen Aktivitäten in der Pfarre und dass das „Vater unser“ sein „Gebetsklassiker“ ist.

Bis heute sei die Verbindung zu Gott fester Bestandteil in seinem Leben. Dazu sagte Christoph Baumgartner: „Ich spreche täglich zu Gott. Das ist für mich ein Weg, der mir ein sehr gutes Gefühl gibt und viel Kraft für die nächsten Aufgaben.“ Sein Glaube habe ihm „bis heute sehr viel geholfen“. Jungen Leuten rät Baumgartner, sich mit der Kirche und Jesus zu beschäftigen.

Link: Das Interview mit Christoph Baumgartner bei Soundcloud