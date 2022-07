Hans-Joachim Eckstein mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Hans-Joachim Eckstein ist Autor und war Professor für Neues Testament. Jetzt wurde er für seinen Einsatz für das Gemeinwohl geehrt.

Der evangelische Theologe Hans-Joachim Eckstein hat den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Der württembergische Landesbischof Frank Otfried July lobte Eckstein bei der Verleihung für seine Vermittlung „zwischen Kirche und Fakultät, zwischen akademischer Lehre und dem persönlichen Gespräch über den gelebten Glauben“ sowie „zwischen verschiedenen Prägungen landeskirchlicher Frömmigkeit“.

In Studierendenseelsorge engagiert

Eckstein war von 1990 bis 1996 Pfarrer im Hochschuldienst und wurde dann Professor für Neues Testament an der Universität Heidelberg. 2001 wechselte er an die Universität Tübingen, wo er bis 2016 blieb. Eckstein engagierte sich ehrenamtlich unter anderem in der Studierendenseelsorge sowie in christlichen Studierendengruppen. Auch in der Evangelischen Kirche übernahm er ehrenamtliche Ämter, unter anderem war er lange Zeit Mitglied der Kammer für Theologie der EKD.

Bekannt ist Eckstein auch als Autor. Die SCM Verlagsgruppe, zu der auch Jesus.de gehört, verkaufte mehr als 420.000 Exemplare seiner Werke. „Seine Bücher, die zu einem befreienden und lebensbejahenden Glauben einladen, sprechen durch ihren persönlichen und sprachlich gewinnenden Stil an“, sagte Christian Brenner, Geschäftsführer der SCM Verlagsgruppe. „Die Ehrung hat er ohne jeden Zweifel verdient.“