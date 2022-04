Inklusion: Aktion Mensch fördert CHRISTIVAL22

Mit einer Fördersumme von rund 60.000 Euro unterstützt „Aktion Mensch“ das CHRISTIVAL22, das vom 25. bis 29. Mai in Erfurt stattfindet. Mit dem Geld soll die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Veranstaltung auf verschiedene Weise verbessert werden.

„Uns ist es wichtig, dass Menschen mit Behinderungen nicht nur am Jugendevent teilnehmen können, sondern von Anfang an mit in der Konzeption dabei sind“, so Projektleiter Chris Pahl. Bereits seit rund zwei Jahren binde das „Team Inklusion“ nach Angaben des Veranstalters Menschen mit Behinderung in die Planung, Durchführung und Evaluation der Großveranstaltung ein und sensibilisiere Mitarbeitende für dieses Thema. Am CHRISTIVAL22 sollen Menschen unabhängig vom Grad ihrer Behinderung teilnehmen können. Dies sei „ein Herzensanliegen“, so Chris Pahl. Und: „Inklusion bedeutet mehr, als ein paar rollstuhlgerechte Rampen aufzubauen. Das ist uns wichtig und das wollen wir leben. Der Zuschuss der Aktion Mensch hilft uns nun sehr, dass wir Sachen konkret umsetzen können.“

Eine ganze Reihe an Maßnahmen sind geplant: Veranstaltungen können durch Dolmetscher in Gebärdensprache übersetzt werden. Jugendliche mit Behinderungen können eine Begleitperson mitbringen, die nur die Hälfte des Teilnahmebeitrags bezahlen muss. Behindertengerechte Unterkünfte können ohne Mehrpreis angeboten und barrierefreie Zugänge erweitert werden.

Mehrere Menschen mit Behinderung bereits angemeldet

Außerdem gibt es eine persönliche Ansprechperson, die vor und während des CHRISTIVAL22 für alle Fragen von Teilnehmenden mit Behinderungen zur Verfügung steht. Mehrere Jugendliche und junge Erwachsene mit einer geistigen Behinderung haben sich nach Angaben des Veranstalters bereits angemeldet.

Menschen ohne Behinderungen sollen auf dem CHRISTIVAL22 die Möglichkeit bekommen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was ein Leben mit Einschränkungen bedeutet. Dazu werden verschiedene Touren durch Erfurt angeboten, bei denen einzelne Sinne geschärft, andere aber bewusst nicht eingesetzt werden sollen. Beim Rollstuhl-Basketball spielen Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam in einem Team.

Link: Hier geht es zur Pressemitteilung des CHRISTIVAL.