Israel: Zahl der Christen steigt

Christen machen in Israel zwei Prozent der Bevölkerung aus. Ihre Zahl wächst kontinuierlich.

Die Zahl der Christinnen und Christen in Israel hat weiter zugenommen. Sie stieg im Jahr 2021 laut dem israelischen Zentralbüro für Statistik um zwei Prozent auf 185.000. Damit machen Christinnen und Christen etwa zwei Prozent der israelischen Bevölkerung aus. Schon 2020 war ein Anstieg von 1,4 Prozent zu verzeichnen.

Drei Viertel davon sind arabische Christinnen und Christen. Sie leben mehrheitlich (70 Prozent) im Norden Israels. Nazareth hat mit rund 21.000 die größte arabisch-christliche Einwohnerzahl. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Haifa (16.700) und Jerusalem (12.900).

In der gleichen Umfrage aus dem Jahr 2020 gaben 84 Prozent der befragten Christinnen und Christen an, mit ihrem Leben in Israel zufrieden zu sein. Dieses Ergebnis widersprach den öffentlichen Hilferufen verschiedener christlicher Leiter, die um Weihnachten 2021 herum die christliche Gemeinschaft in Israel bedroht sahen. Extremistische israelische Gruppen würden versuchen, Christinnen und Christen zu vertreiben, hieß es.

Die Integration der arabischen Christinnen und Christen in die israelische Gesellschaft schreitet laut der „Israeli Christian Aramaic Association“ weiter voran. Das zeige sich auch daran, dass sich immer mehr von ihnen freiwillig den Streitkräften anschlössen, wie das Nachrichtenportal Israel Today berichtete. Sie betonten zunehmend ihre aramäischen Wurzeln. Seit einigen Jahren können Christinnen und Christen die aramäische Volkszugehörigkeit in ihren Personalausweis eintragen lassen, schreibt Israel Today.