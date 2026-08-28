„Mein Gott“ – exklusiv in Song aus David-Film reinhören

Exklusiv bei Jesus.de könnt ihr in einen Song aus dem David-Animationsfilm reinhören. „David – Du bist nie zu klein, Großes zu tun“ startet am 17. September.

„Mein Gott“ ist einer der Songs im neuen Animationsfilm David, der am 17. September in deutschsprachigen Kinos startet. Jetzt könnt ihr exklusiv bei Jesus.de vorab reinhören! Die deutschen Stimmen sind Naomi van Dooren und Elijah Thomas.

Phil Cunningham und Brent Dawes haben die Geschichte von König David als aufwendigen Animationsfilm inszeniert. Der Film erzählt Davids Geschichte vom Hirtenjungen bis zum König. Sunrise Animation Studios produzierte den aufwendigen Animationsfilm mit einem Budget von 60 Millionen Dollar und Mitarbeitenden aus 32 Ländern. Mehr als 400 Künstlerinnen und Künstler wirkten an der Umsetzung mit. Die Musik stammt von Joseph Trapanese („TRON: The Legacy“, „Oblivion“, „The Witcher“). Der Film dauert 109 Minuten und hat eine „FSK-6“-Freigabe. In den USA spielte „der Film“David“ fast 90 Millionen Dollar ein.

>>> Hier ist ein weiterer Clip aus dem Film: der erste Auftritt von Goliath

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