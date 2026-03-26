„einfach heiraten“ – stressfrei und kostenlos

Am 26. Juni veranstaltet die Evangelische Kirche bundesweit die Aktion „einfach Heiraten“. Im Kirchenkreis Stuttgart können Interessierte zwischen mehreren Trau-Orten wählen.

Unter dem Motto „Gottes Segen für alle, die sich lieben!“ lädt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Freitag, 26. Juni, zur deutschlandweiten Aktion „einfach heiraten“ ein. Paare können dann spontan ihr Eheversprechen erneuern, sich segnen oder auch kirchlich trauen lassen.

- Werbung -

Im Kirchenkreis Stuttgart können interessierte Paare zwischen mehreren Orten für die Trauung wählen. Zur Auswahl stehen die neugotische Möhringer Martinskirche („Filderdom“) und die Alte Kirche in Heumaden, eine romantische Dorfkirche aus dem 15. Jahrhundert. An beiden Standorten sind auch Outdoor-Varianten geplant, heißt es in einer Pressemitteilung. In Möhringen auf dem Kirchplatz und in Heumaden vor dem Backhäusle neben der Alten Kirche.

Interessierte Paare können sich vorab in den Pfarrbüros anmelden und ihre Wunsch-Uhrzeit (ab 14 Uhr) wählen. Aber auch spontane Hochzeiten und Segnungen seien möglich, so der Kirchenkreis. Vor der Zeremonie gibt es ein persönliches Gespräch mit der Pfarrperson. Musiker und Musikerinnen sind vor Ort. Jedes Paar kann sich aus einer Playlist seine Lieblingsmelodie oder den passenden Song aussuchen. Auch ein Fotograf stehe bereit.

>>> weitere Infomationen

Das könnte Sie auch interessieren: