Neuer Rekord bei Aktion „einfach heiraten“

801 Paare gaben sich am Sonntag in Bayern spontan das Ja-Wort. Die Altersspanne war groß.

Die Aktion „einfach heiraten“ der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern war auch im dritten Jahr „ein voller Erfolg“, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Sonntag öffneten Kirchen und Gemeinden an 56 Orten in Bayern ihre Türen für „spontane, unkomplizierte und dennoch feierlich-persönliche Trauungen“.

- Werbung -

Insgesamt 801 Paare gaben sich laut der Bayerischen Landeskirche das Ja-Wort – 187 mehr als im Vorjahr. Die Altersspanne der Paare reichte von 18 bis 85 Jahren. Insgesamt fanden 320 kirchliche Trauungen und 481 Segnungen statt. Die Orte, an denen geheiratet wurde, waren „so vielfältig wie die Paare selbst: von der Kirche am Baumwipfelpfad bis zur Tannheimer Hütte in den Alpen“. Mehr als 500 Mitarbeitende der Kirche ermöglichten eine „liebevoll vorbereitete Umgebung“ für jede Trauung.

„Gelebte Kirche in ihrer schönsten Form“

Landesbischof Christian Kopp zeigte sich begeistert über das „Engagement und die Herzlichkeit unserer Gemeinden“. Das Angebot treffe einen Nerv und zeige, dass Kirche etwas bewegt: „Sie ist offen, einladend und voller Herzenswärme. ‚Einfach heiraten‘ ist gelebte Kirche in ihrer schönsten Form.“

In diesem Jahr haben sich erstmals auch Landeskirchen aus weiteren Bundesländern an der Aktion beteiligt. Für 2026 haben weitere Landeskirchen ihre Teilnahme angekündigt. Das „besonders einprägsame“ Datum steht bereits fest: 26.6. 2026. Die Vorbereitungen liefen bereits, und die Bayerische Landeskirche freue sich darauf, auch dann wieder vielen Paaren einen besonderen, gesegneten Tag zu ermöglichen.

Link: Homepage der Aktion „Einfach heiraten“

- Werbung -

Weiterlesen: