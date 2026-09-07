Die ZEIT: „Christ und Welt“ wird eingestellt

Seit 16 Jahren gibt es «Christ und Welt» in der Hamburger Wochenzeitung «Die ZEIT». Damit ist bald Schluss.

Die christlichen Sonderseiten in der Wochenzeitung «Die Zeit» werden eingestellt. Mit der «Zeit»-Ausgabe vom 22. Oktober wird die letzte Ausgabe von «Christ und Welt» erscheinen, wie eine Verlagssprecherin am Sonntag dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Hamburg bestätigte. Über die Gründe machte sie keine Angaben. Die drei Redakteurinnen von «Christ und Welt» würden in andere Ressorts der Hamburger Wochenzeitung wechseln. Zuerst hatte das Internetportal «katholisch.de» über die Einstellung berichtet.

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Die Berichterstattung über religiöse und christliche Themen solle auf den Seiten «Glauben und Zweifeln» sowie im Digitalen fortgeführt werden, teilte die Sprecherin mit. In Zukunft würden die Seiten «Glauben und Zweifeln» häufiger mit erweitertem Umfang im Blatt zu finden sein.

Sonderseiten statt Beilage

Zuletzt wurde zum 25. Juli 2024 das Format geändert: Seitdem erschien «Christ und Welt» nicht mehr als sechsseitige Beilage, sondern auf drei eigens zu abonnierenden Sonderseiten hinter dem «Dossier» der Wochenzeitung. Die Beilage trat im Dezember 2010 an die Stelle der katholischen Wochenzeitung «Rheinischer Merkur», die aus finanziellen Gründen eingestellt worden war.

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