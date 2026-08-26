„Hier ist ein Mensch“ – Schlagergottesdienst trifft ins Herz

Was in der Grazer Christuskirche als liturgisches Experiment begann, ist zu einem Gottesdienst-Format geworden, das nun sogar ORF III und ORF Radio landesweit ausgestrahlt haben. Die positive Resonanz überrascht selbst die Verantwortlichen.

Der dritte Schlagergottesdienst der Pfarrgemeinde Graz-Eggenberg (Österreich) trug den Titel „Hier ist ein Mensch“ und stellte die Geschichte der Ehebrecherin aus dem Johannesevangelium ins Zentrum – garniert mit Liedern von Udo Jürgens, Rex Gildo, Marianne Rosenberg und Howard Carpendale. Pfarrer Friedrich Eckhardt verknüpfte dabei jeden Titel mit einem Predigtimpuls und umgekehrt. Nach der Übertragung meldeten sich nach Angaben der Gemeinde zahlreiche Zuhörer und Zuschauer aus ganz Österreich und darüber hinaus telefonisch und per Mail – mit Dank, mit Berührung, und mit der Bitte um weitere Termine.

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Für die große Resonanz hat Pfarrer Eckhardt selbst keine einfache Erklärung parat. „Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau. Mein Auftrag ist es lediglich, Menschen dort abzuholen, wo sie sind“, sagt er und verweist auf die Musik als eigentlichen Resonanzboden: „Schlagermelodien haben seit Jahrzehnten die Kraft, Menschen in ihrer Identität, ihrer Sehnsucht und ihren Emotionen abzuholen. Die neue deutsche Welle ist gekommen und gegangen, der Schlager ist geblieben.“ Ob sich dieser Erfolg wiederholen lässt oder ein Sonderfall der medialen Aufmerksamkeit durch die ORF-Übertragung war, wird sich erst bei künftigen Ausgaben zeigen.

Weitere besondere Gottesdienstformate sind bereits in Planung, heißt es. Am 11. Oktober folgt ein Blues-Gottesdienst, am 19. Dezember um 19 Uhr ein „Schlager-Advent“, bei dem Eckhardt und Hussler die Weihnachtsgeschichte in Schlagerform erzählen wollen.

>>> Termine und ein Mitschnitt des ORF-Gottesdienstes sind auf der Homepage der Christuskirche Graz abrufbar.

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