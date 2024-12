Weihnachtsgottesdienst mit Musik von Taylor Swift

Die Evangelische Heiliggeistkirche in Heidelberg lädt Heiligabend zu „Xmas With Taylor“ ein. Das Thema: Wie verarbeitet die Sängerin in ihren Songs die Weihnachtsbotschaft?

Nach dem großen Interesse an zwei Taylor-Swift-Gottesdiensten im Mai bietet die Evangelische Heiliggeistkirche in Heidelberg am 24. Dezember (19 Uhr) einen Weihnachtsgottesdienst mit Musik der Pop-Ikone an. In dem Gottesdienst «Xmas With Taylor» werden Songs aus dem Album «The Taylor Swift Holiday Collection» gespielt werden, teilte Citykirchenpfarrer Vincenzo Petracca auf Instagram mit. Petracca will in der Weihnachtsliturgie der Frage nachgehen, wie die bekennende Christin Taylor Swift die Weihnachtsbotschaft verarbeitet. So soll es besonders um die Songs «Christmas Must Be Something More» und «Christmases When You Were Mine». Kostenlose Tickets können auf der Homepage reserviert werden.

Die Evangelische Kirche in Heidelberg hatte im Mai dieses Jahres mit zwei Taylor-Swift-Gottesdiensten für Aufsehen gesorgt (Jesus.de berichtete). Mehr als 1.000 Besucher waren in die 600 Jahre alte Heiliggeistkirche gekommen.

Bundesweit und in den USA hatten Medien über die ungewöhnlichen Gottesdienste berichtet. Am 16. März ist laut Homepage ein weiterer Taylor-Swift-Gottesdienst mit dem Titel «Take Me To Church Taylor!» geplant.