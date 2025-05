Generationswechsel in der Creativen Kirche

Marcel Volkmann ist neues Vorstandsmitglied der Creativen Kirche in Witten. Er löst Mitgründer Ralf Rathmann ab, der den frühzeitigen Führungswechsel initiiert hatte.

Das Kuratorium der Stiftung Creative Kirche hat Marcel Volkmann (Foto angefragt – folgt) bereits zum April dieses Jahres einstimmig zum Vorstand berufen. Unter dem Motto „Raus zu den Menschen“ soll der 38-Jährige die Geschicke der Creativen Kirche leiten – gemeinsam mit Crea-Gründer Martin Bartelworth, der als Vorstand im Amt bleibt. Mit dem neuen Vorstandsduo sehe sich die Creative Kirche für Herausforderungen der Zukunft gewappnet, heißt es in einer Pressemitteilung: „Frische Perspektiven und innovative Ideen gehen so mit gewachsener Erfahrung Hand in Hand. Auch in Zukunft sollen Musik und Glaube zusammengehören – und das in einer Zeit, in der es frohe und zuversichtliche Botschaften mehr denn je braucht.“

Volkmann, der zuletzt bereits in leitender Funktion innerhalb der Stiftung tätig war, bringt umfassende Erfahrung im Bereich Veranstaltungsmanagement und Netzwerkarbeit mit. In seiner neuen Rolle wolle er die traditionsreiche Arbeit der Stiftung Creative Kirche fortführen, mit neuen Impulsen in die Zukunft führen und „gemeinsam mit dem Team neue Wege für eine lebendige Kirche zu gestalten.“ Auch die Ökumene solle bei künftigen Projekten sichtbarer werden.

Rathmann bleibt an Bord

„Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um die Verantwortung in jüngere Hände zu geben“, erklärt Ralf Rathmann. Er ziehe sich zwar aus der ersten Reihe zurück, bleibe aber weiterhin projektleitend und kreativ für die Stiftung tätig.

Unter der Leitung von Rathmann und Bartelworth entwickelte sich die Creative Kirche zu einer der bedeutendsten Initiativen für popmusikalische Kirchenmusik und innovative kirchlicher Kulturarbeit in Deutschland. Es entstanden zahlreiche bundesweit beachtete Projekte, darunter die Gospelkirchentage, das Pop-Oratorium Luther und vielfältige Weiterbildungsangebote im Bereich Popularmusik, die zur Gründung der Evangelischen Pop-Akademie in Witten beitrugen.

Die Creative Kirche entstand 1993 aus einem kleinen Chor- und Kulturfestival. Heute arbeiten fast 40 Mitarbeitende hauptamtlich und rund 150 Mitarbeitende ehrenamtlich an der Vision einer einladenden und begeisternden Kirche. Die Projekte der Creativen Kirche erreichten in den vergangenen fünf Jahren nach eigenen Angaben mehr als 50.000 Mitwirkende und mehr als 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.