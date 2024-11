Bibelwissenschaft: Barbara Aland verstorben

Barbara Aland galt als eine der bedeutendsten Bibelwissenschaftlerinnen der vergangenen 50 Jahre und prägte die neutestamentliche Textforschung maßgeblich. Jetzt ist sie im Alter von 87 Jahren gestorben.

Barbara Aland ist tot. Die langjährige Direktorin des Instituts für Neutestamentliche Textforschung der Universität Münster und ehemalige Geschäftsführerin der Hermann Kunst-Stiftung, Prof. Barbara Aland, verstarb in der Nacht zum Sonntag, wie das Institut mitteilte. „Wir verlieren mit ihr eine bedeutende Wegbereiterin der neutestamentlichen Textforschung, eine profunde Theologin, eine bedeutende Wissenschaftlerin und liebenswerte Persönlichkeit“, heißt es. Christoph Rösel, Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft, sagte: „Mit Barbara Aland verliert die Bibelwissenschaft eine ihrer prägendsten Figuren. Die von ihr herausgegebenen wissenschaftlichen Ausgaben des Neuen Testaments sind für Theologinnen und Theologen auf der ganzen Welt unverzichtbar und die Grundlage für alle modernen Bibelübersetzungen.“

Die Theologin hatte seit 1972 an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster gearbeitet – zunächst als Privatdozentin, später als Professorin für „Kirchengeschichte und neutestamentliche Textforschung mit besonderer Berücksichtigung des christlichen Orients“. 1983 wurde sie Direktorin des Instituts für Neutestamentliche Textforschung und des angegliederten Bibelmuseums. Sie übernahm die Geschäftsführung der Hermann Kunst-Stiftung, die sie bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 2004 ausübte.

Urtext-Expertin

International bekannt wurde Barbara Aland vor allem mit ihrer Arbeit am griechischen Urtext des Neuen Testaments. Im sogenannten „Nestle-Aland“ arbeitete sie stetig an den Aktualisierungen der Handausgaben. Auch die Arbeit am „Greek New Testament“ wurde maßgeblich von ihr mitgestaltet. Der „Nestle-Aland“ und das „Greek New Testament“ liegen auch heute noch weltweit der Forschung und Lehre zu Grunde.

Mit der „Editio Critica Maior“ der katholischen Briefe wurde 1997 der erste Band der „Großen Ausgabe“ des griechischen Neuen Testaments unter Leitung von Barbara Aland vorgelegt. Die „Große Ausgabe“ dokumentiert die griechische Textgeschichte des Neuen Testaments anhand der griechischen Handschriften, Übersetzungen und Zitate. Sie ist die maßgebliche Ausgabe für die Rekonstruktion des ursprünglichen griechischen Textes des Neuen Testaments.

Gnosis und Platon

Neben der neutestamentlichen Textkritik war die Erforschung der Gnosis und der platonischen Tradition in Antike und Christentum zentrale Felder ihrer Forschung, auf denen sie große Leistungen vollbrachte. Barbara Aland wurde für ihre Arbeit vielfach ausgezeichnet. Sie erhielt u.a. das Bundesverdienstkreuz am Bande. Ihr wurden Ehrendoktorwürden des Wartburg College (Waverly/Ohio), des Mount Saint Mary’s College (Emmitsburg(Maryland) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg verliehen.