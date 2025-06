Doppelleben: Michael Tait räumt Drogenkonsum und sexuelles Fehlverhalten ein

Der Ex-Sänger der „Newsboys“ und „DC Talk“ hat öffentlich zugegeben, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zutreffen. Seine musikalischen Wegbegleiter fühlen sich getäuscht.

In einer ausführlichen, schriftlichen Erklärung auf Instagram erklärte Tait, dass „die jüngsten Berichte über mein rücksichtsloses und destruktives Verhalten leider größtenteils wahr sind.“ Das Geständnis postete er wenige Tage nach einem Bericht im „Roys Report“, wonach mehrere Männer Tait sexuelle Übergriffe vorwerfen. Laut dem Bericht habe Tait mehrere junge Männer „gegroomt“, also sich in Missbrauchsabsicht mit ihnen angefreundet. Die geschilderten Vorfälle reichen bis in das Jahr 2004 zurück.

- Werbung -

„Getäuscht und in die Irre geführt“

„Etwa zwei Jahrzehnte lang habe ich Kokain konsumiert und missbraucht, viel zu viel Alkohol konsumiert und Männer manchmal auf eine ungewollte sinnliche Weise berührt. Ich schäme mich für meine Lebensentscheidungen und Handlungen und finde keine Entschuldigungen dafür. Ich werde es einfach so nennen, wie Gott es nennt – Sünde“, schrieb er.

„Ich schäme mich, zugeben zu müssen, dass ich jahrelang meine Familie, Freunde und Fans belogen und getäuscht und sogar meine Bandkollegen in die Irre geführt habe. Ich lebte größtenteils ein Doppelleben. Ich war am Sonntagabend auf der Bühne nicht mehr dieselbe Person wie am Montag zu Hause. Durch Gottes Gnade kann ich sagen, dass ich in den letzten sechs Monaten ein einzigartiges Leben geführt habe – ein Leben der völligen Zerbrochenheit und der völligen Abhängigkeit von einem liebenden und barmherzigen Gott.“

Tait enthüllte weiter, dass er sich kurz nach seinem abrupten Rückzug von den Newsboys im Januar in Behandlung begab. „Seitdem bin ich clean und nüchtern, obwohl ich noch viel harte Arbeit vor mir habe“, schrieb er.“ Ich habe so viele Menschen auf so viele Arten verletzt, und ich werde für den Rest meines Lebens mit dieser beschämenden Realität leben“, sagte er. „Ich möchte sagen, dass es mir bei allen leid tut, die ich verletzt habe. Es tut mir wirklich leid.“

Tait schloss sein Geständnis mit der Feststellung, dass er die Konsequenzen seiner Sünde akzeptiere und „entschlossen sei, die harte Arbeit der Buße und des Heilungsprozesses fortzusetzen“ – privat und „abseits der Bühne und des Rampenlichts“.

- Werbung -

Reaktionen auf sein Geständnis

Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. K-LOVE, der größte christliche Radiosender der USA, bestätigte, dass er die Musik von Newsboys und DC Talk aus dem Programm genommen hat. Mehrere Lokalsender in Nordamerika und Australien sind diesem Beispiel gefolgt. In der Zwischenzeit veröffentlichten die verbleibenden Mitglieder der Newsboys, Jeff Frankenstein, Jody Davis, Duncan Phillips und Adam Agee, eine Erklärung, in der sie „Entsetzen, Herzschmerz und Wut“ zum Ausdruck brachten. Sie fühlen sich von Tait „getäuscht“, der ihnen gegenüber im Januar zugegeben hatte, ein „Doppelleben“ zu führen. Sie hätten jedoch niemals gedacht, dass es so schlimm sein könnte.

Bei den Newsboys hatte Tait den Australier Peter Furler als Leadsänger abgelöst. Zuvor war Tait Teil der vielfach ausgezeichneten Band DC Talk (1988-2001) und außerdem in seiner eigenen Band „Tait“ aktiv (1997-2007). Er gewann mehrere Grammy-Awards. Das Album „Jesus Freak“ (1995) wurde ein großer Erfolg und gilt als eines der einflussreichsten Alben im christlichen Rock.

Reaktion der ehemaligen Band-Mitglieder::

Taits Geständnis:

- Werbung -

Quellen: www.christianpost.com, julieroys.com, Instagram