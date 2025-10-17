„Mein Glaube trägt mich“ – Cliff Richard feiert 85. Geburtstag

Er galt als der „britische Elvis“ – doch für den überzeugten Christen Cliff Richard ist Jesus der wahre Superstar.

Sir Cliff Richard ist in dieser Woche 85 Jahre alt geworden – und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Als Teenager wurde er zum Popstar, doch der Ruhm erfüllte ihn nicht. „Ich bin Christ, weil ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist“, sagt er heute. Sein Glaube wurde zum Kompass in einer oft turbulenten Karriere. Geboren wurde er am 14. Oktober 1940 als Harry Rodger Webb. In den 1950er-Jahren feierten ihn die Massen als „britischen Elvis“. Mit Hits wie „Living Doll“ und „Summer Holiday“ prägte er die britische Musikszene. Mehr als 250 Millionen verkaufte Tonträger machen ihn zu einem der erfolgreichsten Künstler Europas. 1995 wurde er als erster Popstar von der Queen zum Ritter geschlagen.

In den 1960er-Jahren erlebte Richard eine persönliche Krise – und fand zum christlichen Glauben. 1966 trat er an der Seite von US-Prediger Billy Graham auf. Über seinen Glauben spricht er offen: „Ich bin Christ, weil ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist“, sagte er in einem Interview mit Premier Christian Radio. Auch seine Musik wurde zunehmend von seinem Glauben geprägt, etwa in Songs wie The Millennium Prayer, einem gesungenen Vaterunser. „Ich habe gelernt, Gott zu vertrauen, auch wenn ich keine Antworten habe“, sagte er gegenüber dem Magazin Woman Alive. Der Glaube sei für ihn „kein religiöses Hobby“, sondern „eine lebendige Beziehung“.

„Ich bin nicht perfekt, aber ich versuche, Jesus nachzufolgen“

Im Jahr 2014 wurde er eines sexuellen Übergriffs beschuldigt. Die Vorwürfe erwiesen sich als unbegründet. Richard bezeichnete diese Zeit als die „dunkelste Phase“ seines Lebens.

Trotz seines Alters steht Cliff Richard weiterhin auf der Bühne – zuletzt mit seiner „Blue Sapphire Tour“. Gleichzeitig engagiert er sich für christliche Organisationen und spricht regelmäßig über seinen Glauben. „Ich bin nicht perfekt, aber ich versuche, Jesus nachzufolgen“, sagte er in einem Interview. Zum 85. Geburtstag zeigt sich Cliff Richard dankbar: „Ich habe ein erfülltes Leben gehabt – und das verdanke ich Gott.“ Für ihn sei der Ruhm nie das Wichtigste gewesen. „Ich hoffe, dass Menschen durch meine Musik auch etwas von meinem Glauben spüren.“

