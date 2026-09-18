Francke-Buch übernimmt Brunnen-Verlag

Die Francke-Buch GmbH hat die restlichen Anteile am Brunnen Verlag übernommen und ist nun alleinige Gesellschafterin. Der traditionsreiche christliche Verlag soll eigenständig weitergeführt werden.

Wie das Branchenportal BuchMarkt berichtet, hat die Francke-Buch GmbH sämtliche Anteile am Brunnen Verlag übernommen. Der entsprechende Vertrag wurde am 16. September in Gießen unterzeichnet, heißt es. Zum Brunnen Verlag gehört auch die Verlagsauslieferung ChrisMedia in Staufenberg, die nach Angaben des Unternehmens mit rund 70 Verlagspartnern zusammenarbeitet.

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Francke-Geschäftsführer Dr. Klaus Meiß bezeichnete die Übernahme als Investition in die Zukunft christlicher Literaturarbeit. „Wir sind überzeugt davon, dass christliche Literatur auch in Zukunft Menschen erreichen, ermutigen und im Glauben begleiten kann“, sagte Meiß. Der Brunnen Verlag soll trotz des Eigentümerwechsels als eigenständiger Verlag weitergeführt werden.

Veränderungen gibt es am bisherigen Verlagsstandort in Gießen. Das Verlagsgebäude wurde an die eritreische „Abune Aregawi Kirche“ verkauft. Nach Angaben von Meiß waren Teile des Gebäudes durch den Bau der Verlagsauslieferung ChrisMedia und die zunehmende Homeoffice-Nutzung über Jahre nicht mehr vollständig genutzt worden. Im ehemaligen Hochregallager soll künftig ein Gottesdienstsaal entstehen.

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