Die O’Bros über Jesus, Erfolg und Queer-Gottesdienste

Ihr neues Album „To be honest“ landete auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Im Interview mit PRO sprechen die Brüder über ihren Glauben, kommerziellen Erfolg und wehren sich gegen Vorwürfe, politisch rechts zu stehen.

Mehr als 10.000 Fans waren im April bei zwei Release-Konzerten der O’Bros dabei, die ihr neues Album „To be honest“ vorstellten. In den Albumcharts erreichten sie Platz eins. Eine Antwort darauf, wie sie mit der gesteigerten Bekanntheit umgehen wollen, haben die beiden Brüder – namentlich Alexander und Maximilian Oberschelp – noch nicht, erklärten sie jetzt in einem Interview mit dem christlichen Medienmagazin PRO. Im Herzen seien sie jedoch dieselben geblieben. „Unser Ziel ist es nicht, Menschen zu bekehren. Wir wollen aber sehr wohl authentisch von unserem Glauben an Jesus reden, positive Impulse geben und eine Einladung an die Menschen auszusprechen, die das wollen.“

Die Gefahr, dass der kommerzielle Erfolg sie verändern könnte, sehen die Rapper nicht. „Unser Ziel war es nie und wird es auch nie sein, Musik wegen finanzieller Anreize zu machen.“ Anders als viele andere christliche Musiker können sie jedoch von der Musik leben. „Wir wollen nicht von einem großen Label, einer Kirche oder anderen Institutionen abhängig sein, sondern unabhängig von Dritten unsere eigenen Entscheidungen treffen können“, so Alexander.

Gott nicht vergessen

Platz eins in den deutschen Charts zu erreichen, das sei lange ein Traum gewesen – und das erklärte Ziel beim Album „Underrated“. Sie landeten damals auf Platz zwei. Beim aktuellen Album sei die Erwartung anders gewesen: „Bei „To be honest“ haben wir bewusst gesagt, dass es nicht unser Ziel ist, auf Platz eins zu landen“, sagt Alexander. „Die Gefahr ist immer, dass man auf dem Weg, Gott zu dienen, Gott selbst vergisst.“

Medienberichte, die den Brüdern eine Nähe zu rechten Positionen unterstellen, weisen die O’Bros entschieden zurück. „Das ärgert uns ungemein, weil es nicht stimmt“, betont Alexander. „Wir stehen für Einheit unter Christen. Wir wollen auch keine gesellschaftliche Spaltung. Wir distanzieren uns von jeder Form von Extremismus, Ausgrenzung und Hass. Das sind übrigens auch Dinge, gegen die Jesus aufgestanden ist.“ Politisch wollen die beiden nicht sein, dafür christuszentriert.

Er selbst sei charismatisch geprägt, erzählt Alexander. Aber es gebe auch andere Zugänge zu Gott. Angesprochen auf die Frage, ob dazu auch queere Gottesdienste auf dem Kirchentag zählten, sagt Alexander: „Grundsätzlich ist es nicht meine Aufgabe, zu entscheiden, welcher Zugang zu Jesus legitim wäre, und welcher nicht.“ Dafür habe er als Mensch nicht die göttliche Weitsicht. „Mein erster Impuls ist immer Freude, wenn Menschen sich an Christus wenden – da ist es mir egal, ob sie der queeren Community angehören oder nicht. Wichtig ist mir aber immer, dass es um Jesus geht. Ein Gottesdienst ohne Gott wäre natürlich kein Gottesdienst. Und ab da überlasse ich das Gott und vertraue ihm, dass er mit jedem Menschen seine Geschichte schreibt. Mit mir auch.“

