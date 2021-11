Rekord: 500.000 Zuschauer beim „hoffnungsfest“

Die Evangelisationswoche von proChrist lief dieses Jahr unter dem Titel „hoffnungsfest“ erfolgreich als Livestream. Eine Fortsetzung für 2022 ist bereits in Planung.

Wie pro Christ jetzt mitteilte, habe das „hoffnungsfest“ (7. bis zum 13. November) mit 230.000 bis heute gezählten Aufrufen auf YouTube die meisten Aufrufe von allen jemals dort ausgestrahlten proChrist-Evangelisationswochen erreicht, so der „proChrist“-Vorsitzende Roland Werner. Zusammen mit den Bibel TV-Zuschauern seien so rund eine halbe Million Menschen erreicht worden.

Dazu kamen noch die Besucherinnen und Besucher in 375 Kirchen und Gemeinden an rund 150 Übertragungsorten, die in kleinem oder großem Rahmen ein „hoffnungsfest“ feierten, sowie über 200 private Gastgeber, die in ihr Wohnzimmer eingeladen hatten.

Bekannte Gäste erzählen vom Scheitern

Das Programm stand unter dem Thema „Gott erleben – Jesus begegnen“. Jeden Abend erzählten bekannte Christen ihre persönlichen Glaubens- und Lebensgeschichten. Die Gäste – darunter Flavio Simonetti, Samuel Koch, Déborah Rosenkranz, Bernd Gombert und Tabitha Bühne – sprachen von ihrer Suche nach Hoffnung, von geplatzten Erwartungen, Erfolg und Scheitern. Zu den festen Elementen gehörten Impulspredigten, ein Hingabegebet, Bibeltexte und die Einladung, eine persönliche Glaubensentscheidung zu treffen. Ergänzt wurde das Ganze durch musikalische Beiträge, zum Beispiel von Margarete und Lothar Kosse, Chris Lass und Anja Lehmann.

Wer sich das „hoffnungsfest“ nachträglich ansehen möchte, hat die Wahl zwischen verschiedenen Sprachen. Die Sendung steht in Deutscher Gebärdensprache, Englisch, Arabisch, Farsi, Chinesisch und Kroatisch zur Verfügung.

Auch für 2022 plant proChrist wieder ein „hoffnungsfest“, das als Gemeinde- oder Wohnzimmervariante gefeiert werden kann.

Link: Hier geht es zur Webseite des „hoffungsfest“.