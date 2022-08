Schweiz: Céline Hales gewinnt ERF-Förderpreis

ERF Medien Schweiz fördert mit der Music Loft Schweizer Popmusik. Hales erhält mit ihrem Sieg 4.000 Schweizer Franken.

Die Zürcher Popmusikerin Céline Hales hat den allerersten Music Loft Förderpreis der ERF Medien Schweiz gewonnen. Dies entschied eine siebenköpfige Jury, wie der Veanstalter mitteilte. Hales erhält damit Fördergelder in der Höhe von 4.000 Schweizer Franken.

Das Geld soll in ihre neue EP und die Produktion eines Musikvideos fließen. In einem Interview bezeichnet sie ihren Sieg als „Geschenk des Himmels“. Hales war im Juli 2022 schon „SRF 3 Best Talent“. Sie gehört außerdem zu den Gründungsmitgliedern von „Central Arts“, einem Netzwerk von Kreativen in der populären Kunst.

Die Community wählte unter den sechs besten Zweitplatzierten den Mundartmusiker Stefan „Stufi“ Zürcher zu ihrem Liebling. Er erhält deshalb 1.000 Schweizer Franken als Preisgeld. „Das ist Bombe. Einfach grandios!“, äußerte sich „Stufi“ begeistert über seinen Erfolg.

Die Music Loft ist ein Projekt der ERF Medien Schweiz mit dem Ziel der Förderung von Schweizer Popmusik. Monatlich spielen in der Music Loft Musikerinnen und Musiker, die sich persönlich oder in ihrer Musik mit christlich-spirituellen Inhalten auseinandersetzen. Diese akustischen Mini-Konzerte und die dazugehörigen Interviews können zum Beispiel im Livestream auf YouTube angeschaut werden.