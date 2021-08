Steffen Kern: „Heiliger Geist muss mit Zeitgeist im Gespräch sein“

Im September tritt Steffen Kern sein Amt als Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbands an. Im Interview mit dem Medienmagazin PRO spricht er über Jesus als verbindenden „Nenner“, neue Gemeindeformen und das Reizthema „Zeitgeist“.

Der Zeitgeist werde dort „zu Recht“ kritisiert, wo er dem Heiligen Geist oder der Bibel widerspreche. Aber er sei in der Vergangenheit nicht mehr oder weniger vom Heiligen Geist geprägt gewesen als heute, so Kern. Es sei falsch, das „Zeitgeistige von gestern und vorgestern“ zu idealisieren. Es komme darauf an, „auf der Höhe der Zeit“ im besten Sinne „zeitgemäß“ zu leben, um viele Menschen anzusprechen.

Herzensfrömmigkeit bedeute nicht, den Verstand abzustellen. Sondern: „Ich glaube von Herzen, aber ich scheue überhaupt nicht die intellektuelle Auseinandersetzung, die Fragen, die sich vernunftmäßig an den Glaubens stellen.“

„Überzeugter Pietist und überzeugter Pfarrer der Landeskirche“

Zum Spannungsverhältnis zwischen Verband und verfasster Kirche erklärte Kern, es sei ihm wichtig, dass Gnadau Teil der Kirche bleibe. Er selbst sei „überzeugter Pietist und genauso überzeugter Pfarrer der Landeskirche“. Der Verband würde etwas verlieren, „wenn wir uns von der Kirche abschneiden und uns zu einer Freikirche machen.“

Kritisch äußerte sich der künftige Präses zur Anfälligkeit des Protestantismus für Ideologien. Einerseits gebe es eine „gewisse linksideologische Versuchung“. Im Pietismus und der evangelikalen Bewegung sehe er dagegen „eher eine Gefährdung durch rechtspopulistische Instrumentalisierung und Politisierung“. Nicht in der Breite, aber an den Rändern. In den USA habe es unter Trump eine Verquickung von Glaube und Politik gegeben („Jesus is my Lord, Trump is my president“). Dies sei eine „fatale Entwicklung“.

Der Gnadauer Verband ist der Dachverband der pietistischen Gemeinschaftsbewegung in Deutschland. Er ist ein freies Werk innerhalb der evangelischen Kirche.

