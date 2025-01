Sternsinger: Heilige Könige, die Segen bringen und Spenden sammeln

Am 6. Januar feiern katholische Christen das Fest der „Heiligen Drei Könige“. Rund um diesen Tag sind auch die Sternsinger unterwegs – was hat es mit diesem Brauch auf sich?

Warum Kinder an diesem Tag als Sternsinger unterwegs sind und Spenden sammeln, erklärt der Präsident des Kindermissionswerkes «Die Sternsinger», Dirk Bingener, dem Evangelischen Pressedienst (epd).

epd: Rund um den 6. Januar ziehen die Sternsinger von Tür zu Tür und sammeln Spenden für Kinder in Not in aller Welt. Was hat die Aktion Dreikönigssingen eigentlich mit den Heiligen Drei Königen zu tun?

Bingener: Das Sternsingen ist ein alter Brauch, der bis ins Mittelalter zurückreicht. Als Könige gekleidet zogen Jungen durch die Gassen und spielten den Zug zur Krippe nach. Das Kindermissionswerk hat den Brauch 1959 mit der Aktion Dreikönigssingen wieder aufgegriffen. 1961 ist als weiterer Träger der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hinzugekommen. Die Kinder bringen heute den Segen des neugeborenen Königs Jesus Christus in die Häuser der Menschen und sammeln gleichzeitig für ihre Altersgenossen in 100 Ländern der Erde. Und die Aktion ist eine wahre Erfolgsgeschichte: Seit dem Start im Jahr 1959 kamen beim Dreikönigssingen insgesamt rund 1,36 Milliarden Euro zusammen, mit denen wir Projekte für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa fördern konnten.

Die Sternsinger schreiben bei ihrem Besuch mit Kreide die Zeichen CMB an das Haus. Steht das für die Namen der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar oder was bedeutet das?

Die Buchstaben C, M und B stehen heute für die lateinischen Worte «Christus Mansionem Benedicat» – Christus segne dieses Haus«. Bei der aktuellen Aktion schreiben die Sternsinger den Segen »20 * C + M + B + 25« mit gesegneter Kreide über die Türen. Das aktuelle Jahr, also 2025, steht getrennt am Anfang und am Ende. Der Stern steht für den Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind. Zugleich ist er Zeichen für Christus. Ursprünglich standen die Buchstaben C, M und B für die Initialen der Heiligen Drei Könige: Caspar, Melchior und Balthasar. Heute werden sie als die Worte »Christus Mansionem Benedicat“ gedeutet. Die drei Kreuze bedeuten die Dreifaltigkeit: im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Was reizt Kinder, bei der Aktion Dreikönigssingen als Sternsinger mitzumachen?

Kinder und Jugendliche, die sich an der Aktion beteiligen, spüren, dass sie etwas bewirken können. Denn sie bringen den Segen zu den Menschen und spüren deren Freude über den Besuch. Gleichzeitig werden sie zum Segen für benachteiligte und Not leidende Kinder in aller Welt, indem sie Spenden sammeln. Nur durch den Einsatz der Sternsinger sind wir in der Lage, rund 1.100 Projekte für Mädchen und Jungen weltweit zu unterstützen. Das ist einfach großartig!

Wie hoch die Beteiligung bei der laufenden Aktion ist, können wir jetzt noch nicht sagen. Wir spüren aber wieder ein großes Engagement in den Gemeinden und Sternsinger-Gruppen. Beim Blick auf die vergangenen Spendenergebnisse (46 und 45,5 Millionen Euro) gehen wir bundesweit von einem gleichbleibenden Engagement auf hohem Niveau aus und sind zuversichtlich, dass die Sternsinger auch diesmal wieder ein tolles Spendenergebnis erzielen.